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آخر أرقام كورونا في إسبانيا تؤكد استمرار انحدار المنحنى الوبائي

176 وفاة و426 إصابة جدیدة بالفیروس في الـ24 ساعة الماضیة

أعلنت السلطات الصحیة الإسبانیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 176 حالة وفاة و426 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد- كوفید 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وقال مدیر المركز الوطني للتنسیق والطوارئ الصحیة فیرناندو سیمون في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي: إن العدد الرسمي للوفیات ارتفع إلى 26920 حالة؛ فیما ارتفع عدد الإصابات المشخصة بتقنیة تحلیل تفاعل البولیمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 228030 حالة.

وأوضح أن 123484 مصابًا یتلقون العلاج في المستشفیات حالیًا، منھم 11371 مصابًا في وحدات العنایة المركزة؛ مشیرًا في الوقت نفسه إلى أن 138980 آخرین تَمَاثلوا للشفاء. وذكر أن العاصمة مدرید سجلت 64972 إصابة حتى الآن، بعد تأكید 48 إصابة جدیدة في الـ24 ساعة الأخیرة، یلیھا إقلیم (كتالونیا) بـ55144 إصابة مع 184 إصابة جدیدة وإقلیم (كاستیا ولیون) مع 18048 إصابة، ثم إقلیم (كاستیا لا مانتشا) مع 16431 إصابة.

وأكد سیمون أن تلك البیانات تؤكد استمرار انحدار المنحنى الوبائي؛ لافتًا إلى أن الارتفاع الطفیف مقارنة ببیانات أمس الاثنین (عندما سجلت 123 وفاة و373 إصابة جدیدة)؛ یأتي بسبب عطلة الأسبوع؛ حیث لا یتم توثیق جمیع الحالات.

وشدد على أن الحكومة الإسبانیة ترید الوصول إلى "صفر حالة"؛ على الرغم من أنھا مھمة معقدة للغایة؛ لافتًا في ھذا السیاق إلى أنه ستتم محاولة الوصول إلى أقل من مئة حالة جدیدة یومیًّا على الأقل خلال الأیام المقبلة.

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آخر أرقام كورونا في إسبانيا تؤكد استمرار انحدار المنحنى الوبائي
سبق

أعلنت السلطات الصحیة الإسبانیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 176 حالة وفاة و426 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد- كوفید 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وقال مدیر المركز الوطني للتنسیق والطوارئ الصحیة فیرناندو سیمون في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي: إن العدد الرسمي للوفیات ارتفع إلى 26920 حالة؛ فیما ارتفع عدد الإصابات المشخصة بتقنیة تحلیل تفاعل البولیمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 228030 حالة.

وأوضح أن 123484 مصابًا یتلقون العلاج في المستشفیات حالیًا، منھم 11371 مصابًا في وحدات العنایة المركزة؛ مشیرًا في الوقت نفسه إلى أن 138980 آخرین تَمَاثلوا للشفاء. وذكر أن العاصمة مدرید سجلت 64972 إصابة حتى الآن، بعد تأكید 48 إصابة جدیدة في الـ24 ساعة الأخیرة، یلیھا إقلیم (كتالونیا) بـ55144 إصابة مع 184 إصابة جدیدة وإقلیم (كاستیا ولیون) مع 18048 إصابة، ثم إقلیم (كاستیا لا مانتشا) مع 16431 إصابة.

وأكد سیمون أن تلك البیانات تؤكد استمرار انحدار المنحنى الوبائي؛ لافتًا إلى أن الارتفاع الطفیف مقارنة ببیانات أمس الاثنین (عندما سجلت 123 وفاة و373 إصابة جدیدة)؛ یأتي بسبب عطلة الأسبوع؛ حیث لا یتم توثیق جمیع الحالات.

وشدد على أن الحكومة الإسبانیة ترید الوصول إلى "صفر حالة"؛ على الرغم من أنھا مھمة معقدة للغایة؛ لافتًا في ھذا السیاق إلى أنه ستتم محاولة الوصول إلى أقل من مئة حالة جدیدة یومیًّا على الأقل خلال الأیام المقبلة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:55 PM

آخر أرقام كورونا في إسبانيا تؤكد استمرار انحدار المنحنى الوبائي

176 وفاة و426 إصابة جدیدة بالفیروس في الـ24 ساعة الماضیة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحیة الإسبانیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 176 حالة وفاة و426 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد- كوفید 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وقال مدیر المركز الوطني للتنسیق والطوارئ الصحیة فیرناندو سیمون في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي: إن العدد الرسمي للوفیات ارتفع إلى 26920 حالة؛ فیما ارتفع عدد الإصابات المشخصة بتقنیة تحلیل تفاعل البولیمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 228030 حالة.

وأوضح أن 123484 مصابًا یتلقون العلاج في المستشفیات حالیًا، منھم 11371 مصابًا في وحدات العنایة المركزة؛ مشیرًا في الوقت نفسه إلى أن 138980 آخرین تَمَاثلوا للشفاء. وذكر أن العاصمة مدرید سجلت 64972 إصابة حتى الآن، بعد تأكید 48 إصابة جدیدة في الـ24 ساعة الأخیرة، یلیھا إقلیم (كتالونیا) بـ55144 إصابة مع 184 إصابة جدیدة وإقلیم (كاستیا ولیون) مع 18048 إصابة، ثم إقلیم (كاستیا لا مانتشا) مع 16431 إصابة.

وأكد سیمون أن تلك البیانات تؤكد استمرار انحدار المنحنى الوبائي؛ لافتًا إلى أن الارتفاع الطفیف مقارنة ببیانات أمس الاثنین (عندما سجلت 123 وفاة و373 إصابة جدیدة)؛ یأتي بسبب عطلة الأسبوع؛ حیث لا یتم توثیق جمیع الحالات.

وشدد على أن الحكومة الإسبانیة ترید الوصول إلى "صفر حالة"؛ على الرغم من أنھا مھمة معقدة للغایة؛ لافتًا في ھذا السیاق إلى أنه ستتم محاولة الوصول إلى أقل من مئة حالة جدیدة یومیًّا على الأقل خلال الأیام المقبلة.

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