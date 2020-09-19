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تأكيداً لـ"سبق".. شرطة الرياض تطيح بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة

أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها في حي اليرموك

أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بمواطنين تورطا في نشل حقيبة امرأة مسنة؛ وذلك تأكيداً للخبر الذي كانت قد نشرته "سبق" صباح اليوم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بأن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وقال المتحدث: تم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشياً على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.

وأضاف: قد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيداً لـ"سبق".. شرطة الرياض تطيح بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة
سبق

أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بمواطنين تورطا في نشل حقيبة امرأة مسنة؛ وذلك تأكيداً للخبر الذي كانت قد نشرته "سبق" صباح اليوم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بأن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وقال المتحدث: تم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشياً على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.

وأضاف: قد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:53 PM

تأكيداً لـ"سبق".. شرطة الرياض تطيح بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة

أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها في حي اليرموك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بمواطنين تورطا في نشل حقيبة امرأة مسنة؛ وذلك تأكيداً للخبر الذي كانت قد نشرته "سبق" صباح اليوم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بأن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وقال المتحدث: تم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشياً على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.

وأضاف: قد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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