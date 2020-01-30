نهاية الخيانة.. فيديو صادم لعاشق يشعل النار في حبيبته

الزوج آخر مَن يعلم

دفعت زوجة روسية ثمَن خيانتها غاليًا، بعدما اشتعلت نار الغيرة في قلب العاشق، زميلها في العمل، عندما أعلنت إنهاء علاقتها به؛ فصب عليها البنزين وأشعل فيها النار؛ لتنتهي كُرَةً من نار تصرخ طلبًا للنجاة.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ترقد المرأة الروسية تتيانا أوسكينا (39 عامًا) في المستشفى بين الحياة والموت، بعدما تعرّضت لحروق بلغت 35% في الجزء العلوي من جسدها.

وحسب الصحيفة: بدأت الجريمة حين دخلت "تتيانا" العاملة بأحد محلات السوبر ماركت في علاقة مع زميلها حارس الأمن، ألكسندر مظهروف (41 عامًا)؛ رغم أن كليهما متزوجان.

وبعد فترة أبلغت "تتيانا" زميلها أنها تُنهي العلاقة لأنها تحب زوجها، ولن تتخلى عن بيتها، وهنا اشتعلت نار الغيرة في قلب "زميلها العشيق"؛ فقرر أن يُنهي حياتها بصورة بشعة.

وفي الفيديو الصادم الذي يرصد الواقعة، نشاهد "مظهروف" يتحدث مع "تتيانا" بعنف، فتحاول الهرب منه إلى غرفة مجاورة في السوبر ماركت، فيمسكها من شعرها ويدخلان الغرفة، وبعدها تخرج زميلة لها هاربة من الغرفة، ويتبعها "مظهروف" الذي يغادر بهدوء، وفجأة تخرج "تتيانا" صارخة وقد تحولت إلى كرة من نار، وهنا يتوقف الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة.

وحسب الصحيفة: فقد قامت زميلة "تتيانا" برشها بمادة لمكافحة الحريق، وأطفأت النار، وتم نقلها إلى المستشفى؛ حيث ترقد في حالة سيئة؛ بينما ألقت الشرطة القبض على "مظهروف"، وتم احتجازه قيد التحقيق بتهمة الشروع في القتل.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن "تتيانا" قد اتصلت بزوجها "أليكسي" من المستشفى، وأبلغته أن زميلها قد أشعل النار فيها.

ويبدو أن الزوج آخر مَن يعلم؛ حيث قال "أليكسي": "إنه كان في رحلة عمل حينما عَلِم بما حدث؛ لكن الشرطة لم تتصل به، كما أنه لا يعرف المشتبه به".

وحسب الصحيفة؛ فقد ذهب الزوج إلى المستشفى؛ لكن لم يُسمح له بمقابلة زوجته.

ويواجه العشيق "مظهروف" الآن عقوبة السجن 15 عامًا؛ بسبب جريمته النكراء.