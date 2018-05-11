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الحكومة البريطانية تدعو المواطنين إلى وضع أقنعة الوجه في الأماكن العامة

قالت: داخل المناطق المغلقة عندما يتعذر تطبيق مساحة التباعد الاجتماعي المطلوبة

أصدرت الحكومة البريطانية تعميماً لرعاياها نصحت من خلاله بارتداء أقنعة الوجة في الأماكن العامة وداخل المناطق المغلقة عندما بتعذر تطبيق مساحة التباعد الاجتماعي المطلوبة.
وأوضح كبير المستشارين الطبيّين في بريطانيا كريس ويتي في بيان نشرته الحكومة اليوم أن تغطية الوجه ليست بديلاً عن الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين المنتظم الذي يظل أهم الإجراءات.
كما حثّ المسؤول الجمهور إلى عدم شراء أقنعة من الدرجة الطبية حتى يتم توفيرها للعاملين في مجالي الرعاية الطبية والاجتماعية، ولكن بدلاً من ذلك يمكن صنع أغطية الوجه في المنازل.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس عن تخفيف بعض قيود الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة منذ أكثر من سبعة أسابيع ضمن جهود محاربة إنتشار فيروس كورونا.

الحكومة البريطانية أقنعة الوجة فيروس كورونا الجديد

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الحكومة البريطانية تدعو المواطنين إلى وضع أقنعة الوجه في الأماكن العامة
سبق

أصدرت الحكومة البريطانية تعميماً لرعاياها نصحت من خلاله بارتداء أقنعة الوجة في الأماكن العامة وداخل المناطق المغلقة عندما بتعذر تطبيق مساحة التباعد الاجتماعي المطلوبة.
وأوضح كبير المستشارين الطبيّين في بريطانيا كريس ويتي في بيان نشرته الحكومة اليوم أن تغطية الوجه ليست بديلاً عن الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين المنتظم الذي يظل أهم الإجراءات.
كما حثّ المسؤول الجمهور إلى عدم شراء أقنعة من الدرجة الطبية حتى يتم توفيرها للعاملين في مجالي الرعاية الطبية والاجتماعية، ولكن بدلاً من ذلك يمكن صنع أغطية الوجه في المنازل.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس عن تخفيف بعض قيود الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة منذ أكثر من سبعة أسابيع ضمن جهود محاربة إنتشار فيروس كورونا.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
07:35 PM

الحكومة البريطانية تدعو المواطنين إلى وضع أقنعة الوجه في الأماكن العامة

قالت: داخل المناطق المغلقة عندما يتعذر تطبيق مساحة التباعد الاجتماعي المطلوبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الحكومة البريطانية تعميماً لرعاياها نصحت من خلاله بارتداء أقنعة الوجة في الأماكن العامة وداخل المناطق المغلقة عندما بتعذر تطبيق مساحة التباعد الاجتماعي المطلوبة.
وأوضح كبير المستشارين الطبيّين في بريطانيا كريس ويتي في بيان نشرته الحكومة اليوم أن تغطية الوجه ليست بديلاً عن الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين المنتظم الذي يظل أهم الإجراءات.
كما حثّ المسؤول الجمهور إلى عدم شراء أقنعة من الدرجة الطبية حتى يتم توفيرها للعاملين في مجالي الرعاية الطبية والاجتماعية، ولكن بدلاً من ذلك يمكن صنع أغطية الوجه في المنازل.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس عن تخفيف بعض قيود الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة منذ أكثر من سبعة أسابيع ضمن جهود محاربة إنتشار فيروس كورونا.

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