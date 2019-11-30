النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المطلق: منع الكلام بين المخطوبَيْن تشدُّد.. وإطلاقه على علاته تسيُّب

قال: يجوز لبس المرأة الكعب العالي في الأماكن العامة بشرطَيْن

أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الحديث والكلام بين المخطوبَيْن إذا كانا ناضجَيْن وعاقلَيْن، وأوضح أن منع الكلام مطلقًا تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيب. مشددًا في هذا الصدد على دور الأسرة لضبط العلاقة بين المخطوبَيْن تفاديًا لوقوع تجاوزات، قد لا تُحمد عقباها.

وقال الدكتور المطلق في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام أمس عن حكم الكلام مع المرأة المخطوبة: "يختلف الناس في ذلك. إذا كانت المرأة كبيرة وعاقلة، والرجل عاقلاً، يجوز أن يتحدث معها. أما إذا كانت البنت صغيرة فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها، وهذا أفضل؛ لأنه وقع عندنا بالتجارب أنها حصلت أمور غير جيدة". موضحًا أن منعه تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيُّب.

وعن حُكْم لبس الكعب العالي للمرأة في الأماكن العامة قال المطلق: "لبس الكعب العالي إذا أضر بالمرأة، أو كان فيه تدليس، فهذا لا يجوز. أما إذا لم يضر، وليس فيه تدليس، فلا بأس به".

برنامج استديو الجمعة عبدالله المطلق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المطلق: منع الكلام بين المخطوبَيْن تشدُّد.. وإطلاقه على علاته تسيُّب
سبق

أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الحديث والكلام بين المخطوبَيْن إذا كانا ناضجَيْن وعاقلَيْن، وأوضح أن منع الكلام مطلقًا تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيب. مشددًا في هذا الصدد على دور الأسرة لضبط العلاقة بين المخطوبَيْن تفاديًا لوقوع تجاوزات، قد لا تُحمد عقباها.

وقال الدكتور المطلق في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام أمس عن حكم الكلام مع المرأة المخطوبة: "يختلف الناس في ذلك. إذا كانت المرأة كبيرة وعاقلة، والرجل عاقلاً، يجوز أن يتحدث معها. أما إذا كانت البنت صغيرة فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها، وهذا أفضل؛ لأنه وقع عندنا بالتجارب أنها حصلت أمور غير جيدة". موضحًا أن منعه تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيُّب.

وعن حُكْم لبس الكعب العالي للمرأة في الأماكن العامة قال المطلق: "لبس الكعب العالي إذا أضر بالمرأة، أو كان فيه تدليس، فهذا لا يجوز. أما إذا لم يضر، وليس فيه تدليس، فلا بأس به".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:50 AM

المطلق: منع الكلام بين المخطوبَيْن تشدُّد.. وإطلاقه على علاته تسيُّب

قال: يجوز لبس المرأة الكعب العالي في الأماكن العامة بشرطَيْن

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
2,995

أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الحديث والكلام بين المخطوبَيْن إذا كانا ناضجَيْن وعاقلَيْن، وأوضح أن منع الكلام مطلقًا تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيب. مشددًا في هذا الصدد على دور الأسرة لضبط العلاقة بين المخطوبَيْن تفاديًا لوقوع تجاوزات، قد لا تُحمد عقباها.

وقال الدكتور المطلق في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام أمس عن حكم الكلام مع المرأة المخطوبة: "يختلف الناس في ذلك. إذا كانت المرأة كبيرة وعاقلة، والرجل عاقلاً، يجوز أن يتحدث معها. أما إذا كانت البنت صغيرة فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها، وهذا أفضل؛ لأنه وقع عندنا بالتجارب أنها حصلت أمور غير جيدة". موضحًا أن منعه تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيُّب.

وعن حُكْم لبس الكعب العالي للمرأة في الأماكن العامة قال المطلق: "لبس الكعب العالي إذا أضر بالمرأة، أو كان فيه تدليس، فهذا لا يجوز. أما إذا لم يضر، وليس فيه تدليس، فلا بأس به".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,261
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,728
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,104
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,449

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة