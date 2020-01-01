"منصة ينبع الرقمية" تفوز بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة 2019

تسليمها خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي في الإمارات أواخر يناير

حقق مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع" من المملكة العربية السعودية؛ جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019.

وأوضحت المشرفة العامة على المنصة، أمينة مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانوية التحلية بينبع، هيفاء أحمد الحربي؛ أن "منصة ينبع الرقمية" هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وأضافت "الحربي" أن فوز مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم" جاء تقديراً للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني؛ حيث تضمنت أكثر من ٥٠ موردًا لمضامين تربوية وتعليمية مُجدية للأطر التربوية والطلاب، بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادها المفتوحة، والتي شارك فيها عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة.

وأشارت "الحربي" إلى أنه سيتم تسلم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، المزمع عقدها في دولة الإمارات في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2020، مقدمةً شكرها وتقديرها لرئيس قسم التجهيزات المدرسية بتعليم ينبع أحمد محمد الجهني، ولمساعدته شادية سالم الغازي؛ على الدعم المستمر للمشروع، ولكافة فرق العمل المساهم في خروج المشروع.

وتهدف "جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة"، التي أطلقتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تشجيع التجديد التربوي وتعزيز التنافسية وإبراز الكفاءات والقدرات الإبداعية لمختلف الفاعلين التربويين في مجال دمج التكنولوجيا التربوية، والتعريف بالمشاريع الرائدة في ذلك المجال، ودعمها ونشرها لتعميم أحسن الممارسات المرتبطة بدمج هذه التكنولوجيات في مجالات التربية والتعليم.

