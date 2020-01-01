النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"منصة ينبع الرقمية" تفوز بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة 2019

تسليمها خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي في الإمارات أواخر يناير

حقق مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع" من المملكة العربية السعودية؛ جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019.

وأوضحت المشرفة العامة على المنصة، أمينة مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانوية التحلية بينبع، هيفاء أحمد الحربي؛ أن "منصة ينبع الرقمية" هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وأضافت "الحربي" أن فوز مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم" جاء تقديراً للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني؛ حيث تضمنت أكثر من ٥٠ موردًا لمضامين تربوية وتعليمية مُجدية للأطر التربوية والطلاب، بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادها المفتوحة، والتي شارك فيها عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة.

وأشارت "الحربي" إلى أنه سيتم تسلم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، المزمع عقدها في دولة الإمارات في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2020، مقدمةً شكرها وتقديرها لرئيس قسم التجهيزات المدرسية بتعليم ينبع أحمد محمد الجهني، ولمساعدته شادية سالم الغازي؛ على الدعم المستمر للمشروع، ولكافة فرق العمل المساهم في خروج المشروع.

وتهدف "جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة"، التي أطلقتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تشجيع التجديد التربوي وتعزيز التنافسية وإبراز الكفاءات والقدرات الإبداعية لمختلف الفاعلين التربويين في مجال دمج التكنولوجيا التربوية، والتعريف بالمشاريع الرائدة في ذلك المجال، ودعمها ونشرها لتعميم أحسن الممارسات المرتبطة بدمج هذه التكنولوجيات في مجالات التربية والتعليم.

ينبع منصة ينبع الرقمية مركز مصادر التعلم جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"منصة ينبع الرقمية" تفوز بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة 2019
سبق

حقق مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع" من المملكة العربية السعودية؛ جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019.

وأوضحت المشرفة العامة على المنصة، أمينة مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانوية التحلية بينبع، هيفاء أحمد الحربي؛ أن "منصة ينبع الرقمية" هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وأضافت "الحربي" أن فوز مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم" جاء تقديراً للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني؛ حيث تضمنت أكثر من ٥٠ موردًا لمضامين تربوية وتعليمية مُجدية للأطر التربوية والطلاب، بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادها المفتوحة، والتي شارك فيها عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة.

وأشارت "الحربي" إلى أنه سيتم تسلم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، المزمع عقدها في دولة الإمارات في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2020، مقدمةً شكرها وتقديرها لرئيس قسم التجهيزات المدرسية بتعليم ينبع أحمد محمد الجهني، ولمساعدته شادية سالم الغازي؛ على الدعم المستمر للمشروع، ولكافة فرق العمل المساهم في خروج المشروع.

وتهدف "جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة"، التي أطلقتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تشجيع التجديد التربوي وتعزيز التنافسية وإبراز الكفاءات والقدرات الإبداعية لمختلف الفاعلين التربويين في مجال دمج التكنولوجيا التربوية، والتعريف بالمشاريع الرائدة في ذلك المجال، ودعمها ونشرها لتعميم أحسن الممارسات المرتبطة بدمج هذه التكنولوجيات في مجالات التربية والتعليم.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
09:53 PM

"منصة ينبع الرقمية" تفوز بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة 2019

تسليمها خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي في الإمارات أواخر يناير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
279

حقق مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع" من المملكة العربية السعودية؛ جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019.

وأوضحت المشرفة العامة على المنصة، أمينة مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانوية التحلية بينبع، هيفاء أحمد الحربي؛ أن "منصة ينبع الرقمية" هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وأضافت "الحربي" أن فوز مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم" جاء تقديراً للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني؛ حيث تضمنت أكثر من ٥٠ موردًا لمضامين تربوية وتعليمية مُجدية للأطر التربوية والطلاب، بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادها المفتوحة، والتي شارك فيها عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة.

وأشارت "الحربي" إلى أنه سيتم تسلم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، المزمع عقدها في دولة الإمارات في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2020، مقدمةً شكرها وتقديرها لرئيس قسم التجهيزات المدرسية بتعليم ينبع أحمد محمد الجهني، ولمساعدته شادية سالم الغازي؛ على الدعم المستمر للمشروع، ولكافة فرق العمل المساهم في خروج المشروع.

وتهدف "جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة"، التي أطلقتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تشجيع التجديد التربوي وتعزيز التنافسية وإبراز الكفاءات والقدرات الإبداعية لمختلف الفاعلين التربويين في مجال دمج التكنولوجيا التربوية، والتعريف بالمشاريع الرائدة في ذلك المجال، ودعمها ونشرها لتعميم أحسن الممارسات المرتبطة بدمج هذه التكنولوجيات في مجالات التربية والتعليم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,249
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة