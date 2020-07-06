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"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، مساعده، علي بن سعد القباني.

جاء ذلك لجهوده في قيادة مجموعة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

إضافة إلى جهوده الأخرى في الوقوف على سير العمل داخل الفروع الإيوائية خلال الفترة الماضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها والتصدي لكل ما قد يعترضها من تحديات.

وقال "الحربي" إن التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من إدارة الفرع بما قدمه ويقدمه "القباني" من مجهود وعطاء متفانٍ في سبيل إنجاح الخطط الموضوعة لخدمة جميع المستفيدين والفئات المشمولة بالرعاية وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"
سبق

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، مساعده، علي بن سعد القباني.

جاء ذلك لجهوده في قيادة مجموعة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

إضافة إلى جهوده الأخرى في الوقوف على سير العمل داخل الفروع الإيوائية خلال الفترة الماضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها والتصدي لكل ما قد يعترضها من تحديات.

وقال "الحربي" إن التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من إدارة الفرع بما قدمه ويقدمه "القباني" من مجهود وعطاء متفانٍ في سبيل إنجاح الخطط الموضوعة لخدمة جميع المستفيدين والفئات المشمولة بالرعاية وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
05:44 PM

"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، مساعده، علي بن سعد القباني.

جاء ذلك لجهوده في قيادة مجموعة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

إضافة إلى جهوده الأخرى في الوقوف على سير العمل داخل الفروع الإيوائية خلال الفترة الماضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها والتصدي لكل ما قد يعترضها من تحديات.

وقال "الحربي" إن التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من إدارة الفرع بما قدمه ويقدمه "القباني" من مجهود وعطاء متفانٍ في سبيل إنجاح الخطط الموضوعة لخدمة جميع المستفيدين والفئات المشمولة بالرعاية وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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