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"أمير مكة" يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة

وجه مستشارخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بإغلاق بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها بإستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وجدت.

ويأتي ذلك بعد أن عزمت اللجنة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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"أمير مكة" يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة
سبق

وجه مستشارخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بإغلاق بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها بإستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وجدت.

ويأتي ذلك بعد أن عزمت اللجنة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:19 PM

"أمير مكة" يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة

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متعب البقمي - مكة المكرمة
1
1,991

وجه مستشارخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بإغلاق بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها بإستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وجدت.

ويأتي ذلك بعد أن عزمت اللجنة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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