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"السديس" يكرم رجل الأمن "الزهراني" المتصدي لمقتحم منبر الحرم

شكره على حسه الأمني وأشاد بالقدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، أحد منسوبي قوة الحج والعمرة.

وشكر "السديس"؛ الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم - التي كانت محل تقدير- لحماية المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

وختاماً دعا "السديس" بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وأن يديم الأمن والاستقرار.

وكان رجل الأمن وكيل رقيب محمد الزهراني قد تصدى بمساعدة زملائه لشخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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"السديس" يكرم رجل الأمن "الزهراني" المتصدي لمقتحم منبر الحرم
سبق

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، أحد منسوبي قوة الحج والعمرة.

وشكر "السديس"؛ الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم - التي كانت محل تقدير- لحماية المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

وختاماً دعا "السديس" بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وأن يديم الأمن والاستقرار.

وكان رجل الأمن وكيل رقيب محمد الزهراني قد تصدى بمساعدة زملائه لشخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:02 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:12 PM

"السديس" يكرم رجل الأمن "الزهراني" المتصدي لمقتحم منبر الحرم

شكره على حسه الأمني وأشاد بالقدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
9,262

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، أحد منسوبي قوة الحج والعمرة.

وشكر "السديس"؛ الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم - التي كانت محل تقدير- لحماية المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

وختاماً دعا "السديس" بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وأن يديم الأمن والاستقرار.

وكان رجل الأمن وكيل رقيب محمد الزهراني قد تصدى بمساعدة زملائه لشخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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