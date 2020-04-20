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"رويترز": عدد وفيات "كورونا" تخطى في أمريكا الـ41 ألفاً

الإصابات ارتفعت إلى 756 ألفاً

أفاد إحصاء لــ"رويترز" بأن عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 41 ألف شخص، اليوم (الاثنين)، في حين تجمع محتجون ببعض عواصم الولايات للمطالبة بإنهاء مبكر لإجراءات العزل العام بينما نصح مسؤولون بتوخي الحذر حتى إتاحة المزيد من أدوات الكشف.

وأضاف الإحصاء، أن الولايات المتحدة تسجل بفارق كبير، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 756 ألف حالة وما يزيد على 41150 وفاة نصفهم في ولاية نيويورك.

وبين أن حالات الإصابة والوفيات تميل للتراجع في عطلات نهاية الأسبوع، وزادت الوفيات بواقع 1500 حالة أمس و1800 أمس الأول.

ودفعت إجراءات إلزام الناس بالبقاء في المنازل لإبطاء انتشار الفيروس الاقتصاد إلى التوقف وأجبرت أكثر من 22 مليون شخص على طلب إعانات بطالة الشهر الماضي.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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"رويترز": عدد وفيات "كورونا" تخطى في أمريكا الـ41 ألفاً
سبق

أفاد إحصاء لــ"رويترز" بأن عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 41 ألف شخص، اليوم (الاثنين)، في حين تجمع محتجون ببعض عواصم الولايات للمطالبة بإنهاء مبكر لإجراءات العزل العام بينما نصح مسؤولون بتوخي الحذر حتى إتاحة المزيد من أدوات الكشف.

وأضاف الإحصاء، أن الولايات المتحدة تسجل بفارق كبير، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 756 ألف حالة وما يزيد على 41150 وفاة نصفهم في ولاية نيويورك.

وبين أن حالات الإصابة والوفيات تميل للتراجع في عطلات نهاية الأسبوع، وزادت الوفيات بواقع 1500 حالة أمس و1800 أمس الأول.

ودفعت إجراءات إلزام الناس بالبقاء في المنازل لإبطاء انتشار الفيروس الاقتصاد إلى التوقف وأجبرت أكثر من 22 مليون شخص على طلب إعانات بطالة الشهر الماضي.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:27 PM

"رويترز": عدد وفيات "كورونا" تخطى في أمريكا الـ41 ألفاً

الإصابات ارتفعت إلى 756 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد إحصاء لــ"رويترز" بأن عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 41 ألف شخص، اليوم (الاثنين)، في حين تجمع محتجون ببعض عواصم الولايات للمطالبة بإنهاء مبكر لإجراءات العزل العام بينما نصح مسؤولون بتوخي الحذر حتى إتاحة المزيد من أدوات الكشف.

وأضاف الإحصاء، أن الولايات المتحدة تسجل بفارق كبير، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 756 ألف حالة وما يزيد على 41150 وفاة نصفهم في ولاية نيويورك.

وبين أن حالات الإصابة والوفيات تميل للتراجع في عطلات نهاية الأسبوع، وزادت الوفيات بواقع 1500 حالة أمس و1800 أمس الأول.

ودفعت إجراءات إلزام الناس بالبقاء في المنازل لإبطاء انتشار الفيروس الاقتصاد إلى التوقف وأجبرت أكثر من 22 مليون شخص على طلب إعانات بطالة الشهر الماضي.

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