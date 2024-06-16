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خسائرها الشهرية 3 مليارات جنيه .. "كورونا" يضطر "مصر للطيران" إلى الاقتراض

تسعى للحصول على 185 مليون دولار من بنكين مملوكين للدولة

ذكر رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران رشدي زكريا، اليوم (الثلاثاء)، أن الناقلة الوطنية المصرية تسعى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات جنيه مصري (185 مليون دولار)، للتغلب على آثار أزمة فيروس كورونا.

وأوضح "زكريا" أن الأزمة دفعت مصر إلى إغلاق مطاراتها أمام معظم الرحلات التجارية منذ منتصف مارس، وهو ما يكلف مصر للطيران ثلاثة مليارات جنيه شهريًا في إيرادات مفقودة.

وأضاف أن من المنتظر الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المملوكين للدولة بحلول الشهر المقبل.

وتوقع رئيس مصر للطيران أن تعمل الشركة بطاقة تتراوح بين 20 و30 بالمائة عندما تستأنف رحلاتها في بداية يوليو المقبل، وبنسبة 50 بالمائة بحلول نهاية العام، شريطة ألا تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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خسائرها الشهرية 3 مليارات جنيه .. "كورونا" يضطر "مصر للطيران" إلى الاقتراض
سبق

ذكر رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران رشدي زكريا، اليوم (الثلاثاء)، أن الناقلة الوطنية المصرية تسعى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات جنيه مصري (185 مليون دولار)، للتغلب على آثار أزمة فيروس كورونا.

وأوضح "زكريا" أن الأزمة دفعت مصر إلى إغلاق مطاراتها أمام معظم الرحلات التجارية منذ منتصف مارس، وهو ما يكلف مصر للطيران ثلاثة مليارات جنيه شهريًا في إيرادات مفقودة.

وأضاف أن من المنتظر الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المملوكين للدولة بحلول الشهر المقبل.

وتوقع رئيس مصر للطيران أن تعمل الشركة بطاقة تتراوح بين 20 و30 بالمائة عندما تستأنف رحلاتها في بداية يوليو المقبل، وبنسبة 50 بالمائة بحلول نهاية العام، شريطة ألا تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:50 PM

خسائرها الشهرية 3 مليارات جنيه .. "كورونا" يضطر "مصر للطيران" إلى الاقتراض

تسعى للحصول على 185 مليون دولار من بنكين مملوكين للدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران رشدي زكريا، اليوم (الثلاثاء)، أن الناقلة الوطنية المصرية تسعى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات جنيه مصري (185 مليون دولار)، للتغلب على آثار أزمة فيروس كورونا.

وأوضح "زكريا" أن الأزمة دفعت مصر إلى إغلاق مطاراتها أمام معظم الرحلات التجارية منذ منتصف مارس، وهو ما يكلف مصر للطيران ثلاثة مليارات جنيه شهريًا في إيرادات مفقودة.

وأضاف أن من المنتظر الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المملوكين للدولة بحلول الشهر المقبل.

وتوقع رئيس مصر للطيران أن تعمل الشركة بطاقة تتراوح بين 20 و30 بالمائة عندما تستأنف رحلاتها في بداية يوليو المقبل، وبنسبة 50 بالمائة بحلول نهاية العام، شريطة ألا تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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