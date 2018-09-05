أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، الشروط والتعليمات التي يجب الالتزام بها طيلة أيام المهرجان، وأكدت على ملاك الإبل أثناء فترات التسجيل ضرورة التقيد بها، وفي حال المخالفة تصدر فوراً عقوبة الاستبعاد من المهرجان من خلال اللجان المنظمة. وتضمنت هذه الشروط فقرات عدة؛ من أبرزها: 1- الالتزام بنظام المهرجان وتعليماته، وفي حال مخالفة ذلك يحق لإدارة المهرجان استبعاد المخالف مـن المشاركة وحرمانه هو والهجن المسجلة من المشاركة باسمه لمدة سنة حتى بعد انتقال الهجن إلى مالك آخر. 2- في حال حدوث تعدٍّ لفظي أو بدني من المشارك على أي من أعضاء اللجان كافة، والفرق البيطرية، أو حتى الإساءة إليهم عبـر أي مـن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سواء أثناء المهرجان أو بعد انتهائه والتشكيك في نزاهتهم دون تقديم أي إثباتات يُستبعد من المشاركة أو يُحرم مـن جوائزه، ويحق لإدارة المهرجان إصدار القرارات الرادعة لمثل هذه الحالات. 3- الالتزام بالآداب العامة، والمحافظة علـى المرافق وعناصر الموقع، وعدم ترك أي مخلفات في أي جزء من موقع المهرجان ومواقع العزب، وفـي حال ارتكاب المخالفة يحال المخالف إلى الجهة الأمنية المختصة، ويمنـع من دخول المهرجان والمشاركة. 4- يمنع منعاً باتاً التجمهر أو حمل السلاح الأبيض والناري، وإطلاق الأعيرة النارية، أو الاستعراض بالأسلحة، أو حيازتها في موقـع المهرجان والميدان، أو رفع أعـلام خلاف العلم الوطني، أو عبارات مسيئة للآخرين، أو مخالفة مبادئ الوحدة الوطنية في موقع المهرجان والمنطقة المحيطة به، وفـي حال ارتكاب المخالفة أياً من ذلك سيُستبعد المشارك وهجنه من المهرجان وحرمانه من المشاركة لمدة سنة، وإحالته إلى الجهة الأمنية المختصة لتطبيق الأنظمة في حقه.

اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن: هذه المخالفات تستبعد المشاركين متعب البقمي سبق 2018-09-05 أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، الشروط والتعليمات التي يجب الالتزام بها طيلة أيام المهرجان، وأكدت على ملاك الإبل أثناء فترات التسجيل ضرورة التقيد بها، وفي حال المخالفة تصدر فوراً عقوبة الاستبعاد من المهرجان من خلال اللجان المنظمة.

وتضمنت هذه الشروط فقرات عدة؛ من أبرزها:

1- الالتزام بنظام المهرجان وتعليماته، وفي حال مخالفة ذلك يحق لإدارة المهرجان استبعاد المخالف مـن المشاركة وحرمانه هو والهجن المسجلة من المشاركة باسمه لمدة سنة حتى بعد انتقال الهجن إلى مالك آخر.

2- في حال حدوث تعدٍّ لفظي أو بدني من المشارك على أي من أعضاء اللجان كافة، والفرق البيطرية، أو حتى الإساءة إليهم عبـر أي مـن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سواء أثناء المهرجان أو بعد انتهائه والتشكيك في نزاهتهم دون تقديم أي إثباتات يُستبعد من المشاركة أو يُحرم مـن جوائزه، ويحق لإدارة المهرجان إصدار القرارات الرادعة لمثل هذه الحالات.

3- الالتزام بالآداب العامة، والمحافظة علـى المرافق وعناصر الموقع، وعدم ترك أي مخلفات في أي جزء من موقع المهرجان ومواقع العزب، وفـي حال ارتكاب المخالفة يحال المخالف إلى الجهة الأمنية المختصة، ويمنـع من دخول المهرجان والمشاركة.

4- يمنع منعاً باتاً التجمهر أو حمل السلاح الأبيض والناري، وإطلاق الأعيرة النارية، أو الاستعراض بالأسلحة، أو حيازتها في موقـع المهرجان والميدان، أو رفع أعـلام خلاف العلم الوطني، أو عبارات مسيئة للآخرين، أو مخالفة مبادئ الوحدة الوطنية في موقع المهرجان والمنطقة المحيطة به، وفـي حال ارتكاب المخالفة أياً من ذلك سيُستبعد المشارك وهجنه من المهرجان وحرمانه من المشاركة لمدة سنة، وإحالته إلى الجهة الأمنية المختصة لتطبيق الأنظمة في حقه.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 08:56 AM

اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن: هذه المخالفات تستبعد المشاركين أكدت على ملاك الإبل ضرورة التقيد بها أثناء فترات التسجيل طيلة المشاركة





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أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، الشروط والتعليمات التي يجب الالتزام بها طيلة أيام المهرجان، وأكدت على ملاك الإبل أثناء فترات التسجيل ضرورة التقيد بها، وفي حال المخالفة تصدر فوراً عقوبة الاستبعاد من المهرجان من خلال اللجان المنظمة.

وتضمنت هذه الشروط فقرات عدة؛ من أبرزها:

1- الالتزام بنظام المهرجان وتعليماته، وفي حال مخالفة ذلك يحق لإدارة المهرجان استبعاد المخالف مـن المشاركة وحرمانه هو والهجن المسجلة من المشاركة باسمه لمدة سنة حتى بعد انتقال الهجن إلى مالك آخر.

2- في حال حدوث تعدٍّ لفظي أو بدني من المشارك على أي من أعضاء اللجان كافة، والفرق البيطرية، أو حتى الإساءة إليهم عبـر أي مـن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سواء أثناء المهرجان أو بعد انتهائه والتشكيك في نزاهتهم دون تقديم أي إثباتات يُستبعد من المشاركة أو يُحرم مـن جوائزه، ويحق لإدارة المهرجان إصدار القرارات الرادعة لمثل هذه الحالات.

3- الالتزام بالآداب العامة، والمحافظة علـى المرافق وعناصر الموقع، وعدم ترك أي مخلفات في أي جزء من موقع المهرجان ومواقع العزب، وفـي حال ارتكاب المخالفة يحال المخالف إلى الجهة الأمنية المختصة، ويمنـع من دخول المهرجان والمشاركة.

4- يمنع منعاً باتاً التجمهر أو حمل السلاح الأبيض والناري، وإطلاق الأعيرة النارية، أو الاستعراض بالأسلحة، أو حيازتها في موقـع المهرجان والميدان، أو رفع أعـلام خلاف العلم الوطني، أو عبارات مسيئة للآخرين، أو مخالفة مبادئ الوحدة الوطنية في موقع المهرجان والمنطقة المحيطة به، وفـي حال ارتكاب المخالفة أياً من ذلك سيُستبعد المشارك وهجنه من المهرجان وحرمانه من المشاركة لمدة سنة، وإحالته إلى الجهة الأمنية المختصة لتطبيق الأنظمة في حقه.