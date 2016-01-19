الأفواج الأمنية بجازان تُحبط تهريب 132.3 كيلو جرام قات
أطاحت بمهربها واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب (132.3) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وقَبَضت على مهربها، وهو مواطن.
وقد تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته لجهة الاختصاص.
الأفواج الأمنية بجازان تُحبط تهريب 132.3 كيلو جرام قات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-19
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب (132.3) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وقَبَضت على مهربها، وهو مواطن.
وقد تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته لجهة الاختصاص.
19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:51 PM
الأفواج الأمنية بجازان تُحبط تهريب 132.3 كيلو جرام قات
أطاحت بمهربها واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب (132.3) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وقَبَضت على مهربها، وهو مواطن.
وقد تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته لجهة الاختصاص.