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الأمير سلطان بن سلمان يعزي في وفاة سعود بن إبراهيم السويل

قدم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، خالص التعازي في وفاة سعود بن إبراهيم السويل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة مع المرض. والفقيد هو ابن الشيخ إبراهيم بن عبدالله السويل، السفير السعودي السابق في واشنطن في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، ووزير الخارجية قبلها.

وأشار الأمير سلطان إلى أن الفقيد الذي لازمه لسنين طويلة كان أصيلاً في أخلاقه وسعة ثقافته، وأنه حظي وأسرته برعاية خاصة وتقدير دائم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، كما قدم التعازي لأسرة الراحل سائلاً الله له الرحمة وجنات النعيم.

وكان سعود بن إبراهيم بن عبدالله السويل ملازماً للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وإخوانه لفترة طويلة، ومن المقرر أن يدفن الفقيد في الرياض يوم الأحد المقبل بعد وصول جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية.

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الأمير سلطان بن سلمان يعزي في وفاة سعود بن إبراهيم السويل
سبق

قدم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، خالص التعازي في وفاة سعود بن إبراهيم السويل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة مع المرض. والفقيد هو ابن الشيخ إبراهيم بن عبدالله السويل، السفير السعودي السابق في واشنطن في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، ووزير الخارجية قبلها.

وأشار الأمير سلطان إلى أن الفقيد الذي لازمه لسنين طويلة كان أصيلاً في أخلاقه وسعة ثقافته، وأنه حظي وأسرته برعاية خاصة وتقدير دائم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، كما قدم التعازي لأسرة الراحل سائلاً الله له الرحمة وجنات النعيم.

وكان سعود بن إبراهيم بن عبدالله السويل ملازماً للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وإخوانه لفترة طويلة، ومن المقرر أن يدفن الفقيد في الرياض يوم الأحد المقبل بعد وصول جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
08:35 PM

الأمير سلطان بن سلمان يعزي في وفاة سعود بن إبراهيم السويل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، خالص التعازي في وفاة سعود بن إبراهيم السويل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة مع المرض. والفقيد هو ابن الشيخ إبراهيم بن عبدالله السويل، السفير السعودي السابق في واشنطن في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، ووزير الخارجية قبلها.

وأشار الأمير سلطان إلى أن الفقيد الذي لازمه لسنين طويلة كان أصيلاً في أخلاقه وسعة ثقافته، وأنه حظي وأسرته برعاية خاصة وتقدير دائم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، كما قدم التعازي لأسرة الراحل سائلاً الله له الرحمة وجنات النعيم.

وكان سعود بن إبراهيم بن عبدالله السويل ملازماً للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وإخوانه لفترة طويلة، ومن المقرر أن يدفن الفقيد في الرياض يوم الأحد المقبل بعد وصول جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية.

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