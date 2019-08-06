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وكيل "الحرس الوطني": ما شاهدته من استعدادات يُثلج الصدر ويعكس تقدم القوات المشاركة في الحج

تابع عروضًا وتدريبات قدمها مجموعة من الضباط والأفراد منوهًا بدعم القيادة الرشيدة

تفقد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي عصر الثلاثاء، قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في حج هذا العام 1440هـ.

وكان في استقبال الأمير خالد لدى وصوله مقر القوة بمكة المكرمة مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي وقادة وأركانات الوحدات وعدد من المسؤولين بالحرس الوطني للقطاع الغربي.

واستقل وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، عربة مكشوفة مستعرضًا من خلالها القوات المشاركة بمهمة الحج لهذا العام، كما شاهد بعضًا من العروض والتدريبات التي قدمها مجموعة من ضباط وأفراد القوة المشاركة في المهمة، فيما استمع إلى إيجاز أمني عن مهام وواجبات القوات المشاركة قدمه قائد قوة الحرس الوطني بالحج اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، وكذلك الخدمات التي تقوم بها القوات في المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وعن طبيعة هذه المهام.

بعد ذلك زار الأمير خالد بن فيصل، مخيم الحرس الوطني بمشعر منى واطلع على جاهزية المخيم والخدمات، مستمعًا لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للحجاج.

وشملت الجولة زيارة مقر جهاز الإرشاد والتوجيه ووحدة الإشارة ومركز الحاسب الآلي ومرافق المخيم.

وفي نهاية الزيارة التفقدية قدّم وكيل الحرس الوطني شكره وتقديره لجميع المشاركين، قائلاً "ما شاهدته اليوم من استعدادات وإمكانات عالية بلا شك يُثلج الصدر ويعكس مدى التطور والتقدم لقواتنا المشاركة في هذه المهمة العظيمة التي شرف الله بها بلادنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن مشاركة قوات وزارة الحرس الوطني في الحج ليست جديدة، فالحرس الوطني يشارك سنويًا ضمن القطاعات الأمنية والعسكرية ولكن كل سنة نلاحظ أن الاستعداد أفضل من قبل وهذا إن دل فإنما يدل على الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبتوجيهات ومتابعة من وزير الحرس الوطني منوهًا بالدور والجهد الكبير الذي تقدمه القوات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن يكتب لحجاج بيت الله الحرام الأجر والثواب ويعودوا بإذن الله تعالى سالمين غانمين لأوطانهم.

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وكيل "الحرس الوطني": ما شاهدته من استعدادات يُثلج الصدر ويعكس تقدم القوات المشاركة في الحج
سبق

تفقد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي عصر الثلاثاء، قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في حج هذا العام 1440هـ.

وكان في استقبال الأمير خالد لدى وصوله مقر القوة بمكة المكرمة مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي وقادة وأركانات الوحدات وعدد من المسؤولين بالحرس الوطني للقطاع الغربي.

واستقل وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، عربة مكشوفة مستعرضًا من خلالها القوات المشاركة بمهمة الحج لهذا العام، كما شاهد بعضًا من العروض والتدريبات التي قدمها مجموعة من ضباط وأفراد القوة المشاركة في المهمة، فيما استمع إلى إيجاز أمني عن مهام وواجبات القوات المشاركة قدمه قائد قوة الحرس الوطني بالحج اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، وكذلك الخدمات التي تقوم بها القوات في المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وعن طبيعة هذه المهام.

بعد ذلك زار الأمير خالد بن فيصل، مخيم الحرس الوطني بمشعر منى واطلع على جاهزية المخيم والخدمات، مستمعًا لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للحجاج.

وشملت الجولة زيارة مقر جهاز الإرشاد والتوجيه ووحدة الإشارة ومركز الحاسب الآلي ومرافق المخيم.

وفي نهاية الزيارة التفقدية قدّم وكيل الحرس الوطني شكره وتقديره لجميع المشاركين، قائلاً "ما شاهدته اليوم من استعدادات وإمكانات عالية بلا شك يُثلج الصدر ويعكس مدى التطور والتقدم لقواتنا المشاركة في هذه المهمة العظيمة التي شرف الله بها بلادنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن مشاركة قوات وزارة الحرس الوطني في الحج ليست جديدة، فالحرس الوطني يشارك سنويًا ضمن القطاعات الأمنية والعسكرية ولكن كل سنة نلاحظ أن الاستعداد أفضل من قبل وهذا إن دل فإنما يدل على الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبتوجيهات ومتابعة من وزير الحرس الوطني منوهًا بالدور والجهد الكبير الذي تقدمه القوات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن يكتب لحجاج بيت الله الحرام الأجر والثواب ويعودوا بإذن الله تعالى سالمين غانمين لأوطانهم.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:33 PM

وكيل "الحرس الوطني": ما شاهدته من استعدادات يُثلج الصدر ويعكس تقدم القوات المشاركة في الحج

تابع عروضًا وتدريبات قدمها مجموعة من الضباط والأفراد منوهًا بدعم القيادة الرشيدة

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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تفقد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي عصر الثلاثاء، قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في حج هذا العام 1440هـ.

وكان في استقبال الأمير خالد لدى وصوله مقر القوة بمكة المكرمة مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي وقادة وأركانات الوحدات وعدد من المسؤولين بالحرس الوطني للقطاع الغربي.

واستقل وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، عربة مكشوفة مستعرضًا من خلالها القوات المشاركة بمهمة الحج لهذا العام، كما شاهد بعضًا من العروض والتدريبات التي قدمها مجموعة من ضباط وأفراد القوة المشاركة في المهمة، فيما استمع إلى إيجاز أمني عن مهام وواجبات القوات المشاركة قدمه قائد قوة الحرس الوطني بالحج اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، وكذلك الخدمات التي تقوم بها القوات في المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وعن طبيعة هذه المهام.

بعد ذلك زار الأمير خالد بن فيصل، مخيم الحرس الوطني بمشعر منى واطلع على جاهزية المخيم والخدمات، مستمعًا لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للحجاج.

وشملت الجولة زيارة مقر جهاز الإرشاد والتوجيه ووحدة الإشارة ومركز الحاسب الآلي ومرافق المخيم.

وفي نهاية الزيارة التفقدية قدّم وكيل الحرس الوطني شكره وتقديره لجميع المشاركين، قائلاً "ما شاهدته اليوم من استعدادات وإمكانات عالية بلا شك يُثلج الصدر ويعكس مدى التطور والتقدم لقواتنا المشاركة في هذه المهمة العظيمة التي شرف الله بها بلادنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن مشاركة قوات وزارة الحرس الوطني في الحج ليست جديدة، فالحرس الوطني يشارك سنويًا ضمن القطاعات الأمنية والعسكرية ولكن كل سنة نلاحظ أن الاستعداد أفضل من قبل وهذا إن دل فإنما يدل على الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبتوجيهات ومتابعة من وزير الحرس الوطني منوهًا بالدور والجهد الكبير الذي تقدمه القوات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن يكتب لحجاج بيت الله الحرام الأجر والثواب ويعودوا بإذن الله تعالى سالمين غانمين لأوطانهم.

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