بسبب الأمطار.. مكاتب التعليم بالشرقية تعلن تعليق الدراسة للطلاب والطالبات غدًا

شدَّدت على أهمية وجود الكادر التعليمي لاستكمال الاستعدادات للاختبارات النهائية

أصدرت بعض مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية قبل قليل قرارًا بتعليق الدراسة ليوم غد الاثنين نظرًا لاستمرار هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، أفادت مكاتب التعليم في رسالة، وجهتها لقادة المدارس، بأن قرار تعليق الدراسة يشمل فقط الطلاب والطالبات دون الكادر التعليمي والإداري، وشددت على أهمية وجودهم لاستكمال أعمال الاستعدادات للاختبارات النهائية.

وفوضت إدارة تعليم المنطقة الشرقية قائدي وقائدات المدارس بتعليق الدراسة من عدمه من جراء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة الشرقية التي ستمتد إلى صباح يوم غد الاثنين.

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية في رسالة، حصلت "سبق" على نسخة منها، أنه بناء على ما ينشر من تقارير حول التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، ولاستمرار هطول الأمطار خلال هذه الليلة حتى يوم غد الاثنين ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١هـ حسب توقعات الأرصاد المحلية، ولاحتمال تجمع مياه الأمطار داخل وحول بعض المدارس، وفي الطرق المؤدية إليها، حسب اختلاف الحالة المطرية من مكان إلى آخر، ولما قد يسببه ذلك من خطر على منسوبي تلك المدارس من طلاب وطالبات وموظفين وموظفات، فقد تقرر اتخاذ اللازم، والتنسيق مع قادة وقائدات تلك المدارس حيال تعليق الدراسة فيها ليوم غد إن تطلب الأمر ذلك، على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها، والمتابعة والإفادة بما يتم.

وأعاد قرار وزارة التعليم سحب صلاحية تعليق الدراسة من الإدارات التعليمية حالة الجدل المرتبطة بهذه القضية التي تسبب حالة من الارتباك للطلاب وأولياء الأمور في معظم الحالات.

وأسندت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني، وسبب ذلك حالة من الجدل ما بين مؤيدين ورافضين.