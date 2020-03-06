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"صحة الرياض": فيديو استقبال حالة كورونا توعوي فقط ولا تسجيل لأي إصابات

لإبراز جهود القطاع بالخرج في الفرز ومكافحة العدوى

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بأن مقطع الفيديو المتداول عن استقبال أحد مستشفيات المنطقة لحالة كورونا، هو فقط توعوي لإبراز جهود القطاع بالخرج في تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى، ولا توجد أي حالات كورونا تذكر ولله الحمد .

ودعت "صحة الرياض" الجميع في حال الحاجة للحصول على أي معلومات حول طرق الوقاية من الفايروس، الدخول على مواقع وزارة الصحة على شبكة الإنترنت، وللاستفسار الاتصال على الرقم 937 .

الخرج وزارة الصحة صحة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض": فيديو استقبال حالة كورونا توعوي فقط ولا تسجيل لأي إصابات
سبق

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بأن مقطع الفيديو المتداول عن استقبال أحد مستشفيات المنطقة لحالة كورونا، هو فقط توعوي لإبراز جهود القطاع بالخرج في تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى، ولا توجد أي حالات كورونا تذكر ولله الحمد .

ودعت "صحة الرياض" الجميع في حال الحاجة للحصول على أي معلومات حول طرق الوقاية من الفايروس، الدخول على مواقع وزارة الصحة على شبكة الإنترنت، وللاستفسار الاتصال على الرقم 937 .

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
07:21 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
08:29 PM

"صحة الرياض": فيديو استقبال حالة كورونا توعوي فقط ولا تسجيل لأي إصابات

لإبراز جهود القطاع بالخرج في الفرز ومكافحة العدوى

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,324

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بأن مقطع الفيديو المتداول عن استقبال أحد مستشفيات المنطقة لحالة كورونا، هو فقط توعوي لإبراز جهود القطاع بالخرج في تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى، ولا توجد أي حالات كورونا تذكر ولله الحمد .

ودعت "صحة الرياض" الجميع في حال الحاجة للحصول على أي معلومات حول طرق الوقاية من الفايروس، الدخول على مواقع وزارة الصحة على شبكة الإنترنت، وللاستفسار الاتصال على الرقم 937 .

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