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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "خالد بن سعد"

عقب عصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.


كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز, الأمير سعود بن سعد بن محمد, الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز, الأمير فيصل بن سعد بن محمد, الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء, الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي, وأبناء الفقيدة الأمراء "خالد و بندر وفهد ومحمد", وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين, وجمع من المواطنين.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز جامع الإمام تركي بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "خالد بن سعد"
سبق

أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.


كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز, الأمير سعود بن سعد بن محمد, الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز, الأمير فيصل بن سعد بن محمد, الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء, الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي, وأبناء الفقيدة الأمراء "خالد و بندر وفهد ومحمد", وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين, وجمع من المواطنين.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
06:25 PM

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "خالد بن سعد"

عقب عصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.


كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز, الأمير سعود بن سعد بن محمد, الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز, الأمير فيصل بن سعد بن محمد, الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء, الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي, وأبناء الفقيدة الأمراء "خالد و بندر وفهد ومحمد", وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين, وجمع من المواطنين.

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