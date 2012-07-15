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وزير خارجية البحرين: قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون

قال: الدوحة تسعى إلى إثارة الفتنة بين دوله وتتآمر على أمن واستقرار المنطقة

أكد وزير خارجية البحرين أن قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: الدوحة تسعى لتقويض مسيرة مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله وأنها تتآمر على أمن واستقرار المنطقة ويجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر وبرنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.
وتابع: وفق ما نقلته إخبارية "سكاي نيوز" نطالب دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر وعلى مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.

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وزير خارجية البحرين: قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون
سبق

أكد وزير خارجية البحرين أن قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: الدوحة تسعى لتقويض مسيرة مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله وأنها تتآمر على أمن واستقرار المنطقة ويجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر وبرنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.
وتابع: وفق ما نقلته إخبارية "سكاي نيوز" نطالب دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر وعلى مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
03:38 PM

وزير خارجية البحرين: قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون

قال: الدوحة تسعى إلى إثارة الفتنة بين دوله وتتآمر على أمن واستقرار المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير خارجية البحرين أن قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: الدوحة تسعى لتقويض مسيرة مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله وأنها تتآمر على أمن واستقرار المنطقة ويجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر وبرنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.
وتابع: وفق ما نقلته إخبارية "سكاي نيوز" نطالب دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر وعلى مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.

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