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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي على سانيماتانغا في بوركينا فاسو

الأمين العام يُعزّي ويُواسي أسر الضحايا راجيًا للجرحى عاجل الشفاء

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بأشد العبارات- الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 20 يناير 2020م، في سوق محلية في قريتي ناغراغو وآلامو في مقاطعة سانيماتانغا في المنطقة الشمالية الوسطى بوركينا فاسو؛ مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا.

وأعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو وشعبها؛ راجيًا للجرحى عاجل الشفاء.

وأكد الأمين العام دعم المنظمة لجهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب؛ مجددًا الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.

منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي على سانيماتانغا في بوركينا فاسو
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بأشد العبارات- الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 20 يناير 2020م، في سوق محلية في قريتي ناغراغو وآلامو في مقاطعة سانيماتانغا في المنطقة الشمالية الوسطى بوركينا فاسو؛ مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا.

وأعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو وشعبها؛ راجيًا للجرحى عاجل الشفاء.

وأكد الأمين العام دعم المنظمة لجهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب؛ مجددًا الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
11:17 AM

"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي على سانيماتانغا في بوركينا فاسو

الأمين العام يُعزّي ويُواسي أسر الضحايا راجيًا للجرحى عاجل الشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بأشد العبارات- الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 20 يناير 2020م، في سوق محلية في قريتي ناغراغو وآلامو في مقاطعة سانيماتانغا في المنطقة الشمالية الوسطى بوركينا فاسو؛ مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا.

وأعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو وشعبها؛ راجيًا للجرحى عاجل الشفاء.

وأكد الأمين العام دعم المنظمة لجهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب؛ مجددًا الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.

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