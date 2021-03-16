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"السوق المالية": الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى أسهمت في ارتفاع معدل الطلبات

بنسبة 755%.. خلال عام واحد

‬أوضحت هيئة السوق المالية أنها تلقّت خلال عام 2020م 2.924 طلباً عبر الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى التي أطلقتها في منتصف مايو 2019م، في حين كان معدل الطلبات السنوية التي ترد للهيئة قبل إطلاق هذه الخدمة -التي كانت تتم من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة- (342 طلباً)، وبذلك ارتفع معدل ورود هذه الطلبات بنسبة بلغت نحو 755% خلال عام 2020م مقارنةً بمعدل الطلبات السنوية الواردة قبل إطلاق هذه الخدمة.

وتتيح هذه الخدمة للورثة أو وكيلهم الشرعي الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للمتوفى من خلال الربط المباشر للهيئة مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية عبر مسار إلكتروني، حيث تتولى الهيئة إحالة طلبات الإفصاح الواردة لها إلى تلك الجهات للإفصاح عنها، وذلك في إطار تطوير منظومة السوق المالية وتعزيز الثقة، وسعياً من الهيئة إلى تسهيل إجراءات الإفصاح ومساعدة الورثة على الإسراع في إتمام عملية الحصر لورثة المتوفى.

وتتميز الخدمة بسهولة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني في أي وقت وتمكين صاحب الطلب من الاطلاع على البيانات الاستثمارية في أي وقت، فضلاً عن أنها ساهمت في تقليص المدة المستغرقة للرد على مقدم الطلب من معدل (20) يوم عمل إلى معدل (5) أيام عمل.

وتمكّن هذه الخدمة الورثة من تقديم طلبات الإفصاح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، وفق شروط محددة. ويمكن لورثة المتوفى (كل من تضمّنه صك حصر الورثة) أو الوكيل الشرعي عن الورثة الاستفادة من الخدمة الإلكترونية عبر تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن صورة لصك حصر الورثة، وصورة من شهادة الوفاة للمورث، بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية للوريث إذا كان مواطناً أو رقم الإقامة إذا كان مقيماً، أما إذا كان مقدم الطلب وكيلاً فيجب أن يشتمل الطلب على رقم الوكالة الشرعية وإرفاق صورة من الوكالة الشرعية، ويُشترط على كل حال وجود حساب (أبشر) لمقدم الطلب للتحقق من بياناته.

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"السوق المالية": الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى أسهمت في ارتفاع معدل الطلبات
سبق

‬أوضحت هيئة السوق المالية أنها تلقّت خلال عام 2020م 2.924 طلباً عبر الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى التي أطلقتها في منتصف مايو 2019م، في حين كان معدل الطلبات السنوية التي ترد للهيئة قبل إطلاق هذه الخدمة -التي كانت تتم من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة- (342 طلباً)، وبذلك ارتفع معدل ورود هذه الطلبات بنسبة بلغت نحو 755% خلال عام 2020م مقارنةً بمعدل الطلبات السنوية الواردة قبل إطلاق هذه الخدمة.

وتتيح هذه الخدمة للورثة أو وكيلهم الشرعي الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للمتوفى من خلال الربط المباشر للهيئة مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية عبر مسار إلكتروني، حيث تتولى الهيئة إحالة طلبات الإفصاح الواردة لها إلى تلك الجهات للإفصاح عنها، وذلك في إطار تطوير منظومة السوق المالية وتعزيز الثقة، وسعياً من الهيئة إلى تسهيل إجراءات الإفصاح ومساعدة الورثة على الإسراع في إتمام عملية الحصر لورثة المتوفى.

وتتميز الخدمة بسهولة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني في أي وقت وتمكين صاحب الطلب من الاطلاع على البيانات الاستثمارية في أي وقت، فضلاً عن أنها ساهمت في تقليص المدة المستغرقة للرد على مقدم الطلب من معدل (20) يوم عمل إلى معدل (5) أيام عمل.

وتمكّن هذه الخدمة الورثة من تقديم طلبات الإفصاح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، وفق شروط محددة. ويمكن لورثة المتوفى (كل من تضمّنه صك حصر الورثة) أو الوكيل الشرعي عن الورثة الاستفادة من الخدمة الإلكترونية عبر تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن صورة لصك حصر الورثة، وصورة من شهادة الوفاة للمورث، بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية للوريث إذا كان مواطناً أو رقم الإقامة إذا كان مقيماً، أما إذا كان مقدم الطلب وكيلاً فيجب أن يشتمل الطلب على رقم الوكالة الشرعية وإرفاق صورة من الوكالة الشرعية، ويُشترط على كل حال وجود حساب (أبشر) لمقدم الطلب للتحقق من بياناته.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:25 PM

"السوق المالية": الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى أسهمت في ارتفاع معدل الطلبات

بنسبة 755%.. خلال عام واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أوضحت هيئة السوق المالية أنها تلقّت خلال عام 2020م 2.924 طلباً عبر الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى التي أطلقتها في منتصف مايو 2019م، في حين كان معدل الطلبات السنوية التي ترد للهيئة قبل إطلاق هذه الخدمة -التي كانت تتم من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة- (342 طلباً)، وبذلك ارتفع معدل ورود هذه الطلبات بنسبة بلغت نحو 755% خلال عام 2020م مقارنةً بمعدل الطلبات السنوية الواردة قبل إطلاق هذه الخدمة.

وتتيح هذه الخدمة للورثة أو وكيلهم الشرعي الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للمتوفى من خلال الربط المباشر للهيئة مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية عبر مسار إلكتروني، حيث تتولى الهيئة إحالة طلبات الإفصاح الواردة لها إلى تلك الجهات للإفصاح عنها، وذلك في إطار تطوير منظومة السوق المالية وتعزيز الثقة، وسعياً من الهيئة إلى تسهيل إجراءات الإفصاح ومساعدة الورثة على الإسراع في إتمام عملية الحصر لورثة المتوفى.

وتتميز الخدمة بسهولة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني في أي وقت وتمكين صاحب الطلب من الاطلاع على البيانات الاستثمارية في أي وقت، فضلاً عن أنها ساهمت في تقليص المدة المستغرقة للرد على مقدم الطلب من معدل (20) يوم عمل إلى معدل (5) أيام عمل.

وتمكّن هذه الخدمة الورثة من تقديم طلبات الإفصاح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، وفق شروط محددة. ويمكن لورثة المتوفى (كل من تضمّنه صك حصر الورثة) أو الوكيل الشرعي عن الورثة الاستفادة من الخدمة الإلكترونية عبر تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن صورة لصك حصر الورثة، وصورة من شهادة الوفاة للمورث، بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية للوريث إذا كان مواطناً أو رقم الإقامة إذا كان مقيماً، أما إذا كان مقدم الطلب وكيلاً فيجب أن يشتمل الطلب على رقم الوكالة الشرعية وإرفاق صورة من الوكالة الشرعية، ويُشترط على كل حال وجود حساب (أبشر) لمقدم الطلب للتحقق من بياناته.

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