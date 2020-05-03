تؤوي 2.3 مليون معتقل.. "كورونا" يتفشى في السجون الأمريكية

دعوات للإفراج عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة

اجتاحت موجة إصابات بفيروس كورونا المستجدّ السجون الأمريكية، التي تؤوي أكبر عدد من السجناء في العالم، وسط زنزانات مكتظة وموظفين يواجهون مهامّ تفوق قدراتهم ومعتقلين غالباً ما يعانون من أمراض تزيد من خطر انتقال وباء "كوفيد-19" إليهم.

ويسجل سجن في ماريون بولاية أوهايو أعلى حصيلة إصابات بين المؤسسات الأمريكية الأكثر تضرراً جراء الوباء، بما في ذلك دور المسنين، حيث كشفت فحوص إصابة 80 في المائة من المعتقلين فيه البالغ عددهم حوالى 2500 وموظفيه البالغ عددهم 175 بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الأحد.

وحذر أحد عناصر الأمن في السجن براين ميلر مستجمعاً قواه ليتكلم خلال تعافيه من المرض، بأنه لا يمكن في ظل عدد الإصابات المرتفع بين الموظفين، إدارة المنشآت ولا مراقبة المعتقلين كما ينبغي.

وقال خلال مقابلة عبر الهاتف هذا الأسبوع: "إن الوضع تخطى نقطة الانهيار في هذا السجن حالياً، إنه الجحيم".

ومع تزايد عدد الوفيات في السجون الأمريكية، ارتفعت أصوات تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين المحكوم عليها لجرائم غير عنيفة؛ سعياً لتخفيف اكتظاظ السجون التي تؤوي 2.3 مليون معتقل.

وألقي ضوء على مصيرهم الأليم عند وفاة أندريا سيركل بير، وهي أمريكية من السكان الأصليين عمرها ثلاثون عاماً.

وأدخلت المرأة وهي حامل سجناً فدرالياً في تكساس بتهمة الاتجار بالمخدرات، وسرعان ما أصيبت بفيروس كورونا المستجد ومع تفاقم حالتها، تم وصلها بجهاز تنفس قبل أن تخضع لعملية قيصرية لتلد طفلها، وتوفيت الثلاثاء الماضي.

وشهدت سجون في ولايتي واشنطن وتكساس حركات تمرد قام بها معتقلون؛ احتجاجاً على عدم اتخاذ تدابير حماية وعلى تأخر السلطات في التحرك حيال الأزمة الصحية.