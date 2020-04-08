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الولايات المتحدة: تجاوز الإصابات بكورونا 402 ألف حالة

الثالثة عالمياً من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ12914

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 400 ألف حالة، استمراراً لتدهور الجائحة في البلاد التي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

فقد سجلت الولايات المتحدة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية 402471 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتحتل الولايات المتحدة الأولى عالمياً من حيث حصيلة الإصابات، وتتفوق أكثر من مرتين في هذا المؤشر على الدولة الثانية في القائمة، أي إسبانيا التي سجلت 146690 إصابة، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ135586 حالة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالمياً من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء الفيروس بـ12914 حالة، وتحتل إيطاليا المركز الأولى بـ17127 وفاة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بـ14555 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: تجاوز الإصابات بكورونا 402 ألف حالة
سبق

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 400 ألف حالة، استمراراً لتدهور الجائحة في البلاد التي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

فقد سجلت الولايات المتحدة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية 402471 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتحتل الولايات المتحدة الأولى عالمياً من حيث حصيلة الإصابات، وتتفوق أكثر من مرتين في هذا المؤشر على الدولة الثانية في القائمة، أي إسبانيا التي سجلت 146690 إصابة، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ135586 حالة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالمياً من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء الفيروس بـ12914 حالة، وتحتل إيطاليا المركز الأولى بـ17127 وفاة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بـ14555 حالة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:31 PM

الولايات المتحدة: تجاوز الإصابات بكورونا 402 ألف حالة

الثالثة عالمياً من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ12914

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 400 ألف حالة، استمراراً لتدهور الجائحة في البلاد التي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

فقد سجلت الولايات المتحدة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية 402471 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتحتل الولايات المتحدة الأولى عالمياً من حيث حصيلة الإصابات، وتتفوق أكثر من مرتين في هذا المؤشر على الدولة الثانية في القائمة، أي إسبانيا التي سجلت 146690 إصابة، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ135586 حالة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالمياً من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء الفيروس بـ12914 حالة، وتحتل إيطاليا المركز الأولى بـ17127 وفاة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بـ14555 حالة.

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