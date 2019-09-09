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إيقاف مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن في حفل زفاف.. شقيقه ذو الـ٩ سنوات فعلها

شرطة المنطقة الشرقية أكدت أنها اتخذت كل الإجراءات النظامية

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها أوقفت مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف، والذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 7/ 1/ 1441هـ، بلاغًا عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف؛ مما نتج عنه وفاته؛ حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر، والله الهادي إلى سواء.

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إيقاف مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن في حفل زفاف.. شقيقه ذو الـ٩ سنوات فعلها
سبق

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها أوقفت مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف، والذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 7/ 1/ 1441هـ، بلاغًا عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف؛ مما نتج عنه وفاته؛ حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر، والله الهادي إلى سواء.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
01:23 PM

إيقاف مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن في حفل زفاف.. شقيقه ذو الـ٩ سنوات فعلها

شرطة المنطقة الشرقية أكدت أنها اتخذت كل الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
13
10,216

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها أوقفت مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف، والذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 7/ 1/ 1441هـ، بلاغًا عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف؛ مما نتج عنه وفاته؛ حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر، والله الهادي إلى سواء.

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