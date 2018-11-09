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شاهد.. فِرق الدفاع المدني تنقذ ٣٧ طالبًا في أكاديمية كرة قدم بعد أن احتجزتهم مياه ديراب

أنقذت فِرق الدفاع المدني بالرياض مجموعة من طلاب أكاديمية لكرة القدم بعد احتجازهم داخل تجمع للمياه في طريق ديراب اليوم.

وأوضح المدرب سعد الشلهوب أن الفريق المكوَّن من ٣٧ لاعبًا كان يعتزم القيام برحلة ترفيهية قبل أن يداهمه تجمع المياه، وارتفاع منسوبها.

وبيَّن أن فِرق الدفاع المدني وعددًا من المتطوعين ساهموا - بفضل الله - في إنقاذهم.. مقدمًا لهم الشكر الجزيل على جهودهم.

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شاهد.. فِرق الدفاع المدني تنقذ ٣٧ طالبًا في أكاديمية كرة قدم بعد أن احتجزتهم مياه ديراب
سبق

أنقذت فِرق الدفاع المدني بالرياض مجموعة من طلاب أكاديمية لكرة القدم بعد احتجازهم داخل تجمع للمياه في طريق ديراب اليوم.

وأوضح المدرب سعد الشلهوب أن الفريق المكوَّن من ٣٧ لاعبًا كان يعتزم القيام برحلة ترفيهية قبل أن يداهمه تجمع المياه، وارتفاع منسوبها.

وبيَّن أن فِرق الدفاع المدني وعددًا من المتطوعين ساهموا - بفضل الله - في إنقاذهم.. مقدمًا لهم الشكر الجزيل على جهودهم.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
10:29 PM

شاهد.. فِرق الدفاع المدني تنقذ ٣٧ طالبًا في أكاديمية كرة قدم بعد أن احتجزتهم مياه ديراب

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
11,652

أنقذت فِرق الدفاع المدني بالرياض مجموعة من طلاب أكاديمية لكرة القدم بعد احتجازهم داخل تجمع للمياه في طريق ديراب اليوم.

وأوضح المدرب سعد الشلهوب أن الفريق المكوَّن من ٣٧ لاعبًا كان يعتزم القيام برحلة ترفيهية قبل أن يداهمه تجمع المياه، وارتفاع منسوبها.

وبيَّن أن فِرق الدفاع المدني وعددًا من المتطوعين ساهموا - بفضل الله - في إنقاذهم.. مقدمًا لهم الشكر الجزيل على جهودهم.

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