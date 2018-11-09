شاهد.. فِرق الدفاع المدني تنقذ ٣٧ طالبًا في أكاديمية كرة قدم بعد أن احتجزتهم مياه ديراب

أنقذت فِرق الدفاع المدني بالرياض مجموعة من طلاب أكاديمية لكرة القدم بعد احتجازهم داخل تجمع للمياه في طريق ديراب اليوم.

وأوضح المدرب سعد الشلهوب أن الفريق المكوَّن من ٣٧ لاعبًا كان يعتزم القيام برحلة ترفيهية قبل أن يداهمه تجمع المياه، وارتفاع منسوبها.

وبيَّن أن فِرق الدفاع المدني وعددًا من المتطوعين ساهموا - بفضل الله - في إنقاذهم.. مقدمًا لهم الشكر الجزيل على جهودهم.