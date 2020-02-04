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"فيصل بن بندر" يقدِّم تعازيه لأسرة والدة "الزويد"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض أمس

قدَّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه في وفاة والدة إبراهيم موسى الزويد - رحمها الله - خلال زيارة قام بها أمس لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يرحم الفقيدة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الزويد عن شكرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر وفاة والدة إبراهيم الزويد

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"فيصل بن بندر" يقدِّم تعازيه لأسرة والدة "الزويد"
سبق

قدَّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه في وفاة والدة إبراهيم موسى الزويد - رحمها الله - خلال زيارة قام بها أمس لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يرحم الفقيدة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الزويد عن شكرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:42 AM

"فيصل بن بندر" يقدِّم تعازيه لأسرة والدة "الزويد"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه في وفاة والدة إبراهيم موسى الزويد - رحمها الله - خلال زيارة قام بها أمس لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يرحم الفقيدة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الزويد عن شكرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

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