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شاهد .. "التعليم" تدشن "بوابة معين" للقسائم التعليمية للتربية الخاصة

تقدم منحًا مجانية للمؤسسات التعليمية والتربوية لتوفير مقاعد دراسية للطلاب والطالبات

دشنت وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، أمس الخميس في قاعة الخزامى بالرياض "بوابة معين للقسائم التعليمية"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، وعددٍ من قيادات التعليم والمستثمرين، وأعضاء من الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الوطنية بالغرفة التجارية.

وأوضحت الدكتورة حنان آل عامر، في كلمتها، أن مشروع القسائم التعليمية هي منح مجانية تصرف للمؤسسات التعليمية والتربوية المرخصة من قِبل وزارة التعليم؛ لتوفير مقاعد دراسية للطلاب والطالبات المستهدفين من التربية الخاصة ورياض الأطفال.

وأضافت الدكتورة "آل عامر" أن تطبيق البرنامج بدأ عام 2016-2017 بعدد 497 طالبًا وطالبة، وسيصل -بمشيئة الله- العام الحالي إلى 3000 طالب وطالبة مشمولين في القسائم التعليمية.

وذكرت أن برنامج القسائم التعليمية يهدف إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب، وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على تطوير التعليم العام، وترشيد الإنفاق الحكومي لتحقيق التوسع في التعليم الأهلي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان إلى أن بوابة معين للقسائم التعليمية ستخدم جميع أصحاب المصلحة بالمشروع، من المدارس المستفيدة، والأسر، ومكاتب التعليم، وسفراء البرنامج والمنسقين؛ كي نؤطر العلاقة ونسرع العملية بين المشغل والشركة.

وعُرض خلال اللقاء فيلم وثائقي عن مشروع معين للقسائم التعليمية للتربية الخاصة، كما أقيمت عددٌ من الجلسات تناولت موضوعات "الوصول الشامل للمباني التعليمية، الشراكة بين القطاع الخاص والعام لمستقبل تعليمي متميز لذوي الإعاقة، برامج التعليم الأهلي لذوي الاحتياجات الخاصة"، وجرى تقديم عرض مرئي عن جذب الاستثمار في التربية الخاصة.

وزارة التعليم بوابة معين للقسائم التعليمية برنامج القسائم التعليمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "التعليم" تدشن "بوابة معين" للقسائم التعليمية للتربية الخاصة
سبق

دشنت وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، أمس الخميس في قاعة الخزامى بالرياض "بوابة معين للقسائم التعليمية"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، وعددٍ من قيادات التعليم والمستثمرين، وأعضاء من الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الوطنية بالغرفة التجارية.

وأوضحت الدكتورة حنان آل عامر، في كلمتها، أن مشروع القسائم التعليمية هي منح مجانية تصرف للمؤسسات التعليمية والتربوية المرخصة من قِبل وزارة التعليم؛ لتوفير مقاعد دراسية للطلاب والطالبات المستهدفين من التربية الخاصة ورياض الأطفال.

وأضافت الدكتورة "آل عامر" أن تطبيق البرنامج بدأ عام 2016-2017 بعدد 497 طالبًا وطالبة، وسيصل -بمشيئة الله- العام الحالي إلى 3000 طالب وطالبة مشمولين في القسائم التعليمية.

وذكرت أن برنامج القسائم التعليمية يهدف إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب، وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على تطوير التعليم العام، وترشيد الإنفاق الحكومي لتحقيق التوسع في التعليم الأهلي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان إلى أن بوابة معين للقسائم التعليمية ستخدم جميع أصحاب المصلحة بالمشروع، من المدارس المستفيدة، والأسر، ومكاتب التعليم، وسفراء البرنامج والمنسقين؛ كي نؤطر العلاقة ونسرع العملية بين المشغل والشركة.

وعُرض خلال اللقاء فيلم وثائقي عن مشروع معين للقسائم التعليمية للتربية الخاصة، كما أقيمت عددٌ من الجلسات تناولت موضوعات "الوصول الشامل للمباني التعليمية، الشراكة بين القطاع الخاص والعام لمستقبل تعليمي متميز لذوي الإعاقة، برامج التعليم الأهلي لذوي الاحتياجات الخاصة"، وجرى تقديم عرض مرئي عن جذب الاستثمار في التربية الخاصة.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:19 AM

شاهد .. "التعليم" تدشن "بوابة معين" للقسائم التعليمية للتربية الخاصة

تقدم منحًا مجانية للمؤسسات التعليمية والتربوية لتوفير مقاعد دراسية للطلاب والطالبات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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دشنت وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، أمس الخميس في قاعة الخزامى بالرياض "بوابة معين للقسائم التعليمية"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، وعددٍ من قيادات التعليم والمستثمرين، وأعضاء من الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الوطنية بالغرفة التجارية.

وأوضحت الدكتورة حنان آل عامر، في كلمتها، أن مشروع القسائم التعليمية هي منح مجانية تصرف للمؤسسات التعليمية والتربوية المرخصة من قِبل وزارة التعليم؛ لتوفير مقاعد دراسية للطلاب والطالبات المستهدفين من التربية الخاصة ورياض الأطفال.

وأضافت الدكتورة "آل عامر" أن تطبيق البرنامج بدأ عام 2016-2017 بعدد 497 طالبًا وطالبة، وسيصل -بمشيئة الله- العام الحالي إلى 3000 طالب وطالبة مشمولين في القسائم التعليمية.

وذكرت أن برنامج القسائم التعليمية يهدف إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب، وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على تطوير التعليم العام، وترشيد الإنفاق الحكومي لتحقيق التوسع في التعليم الأهلي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان إلى أن بوابة معين للقسائم التعليمية ستخدم جميع أصحاب المصلحة بالمشروع، من المدارس المستفيدة، والأسر، ومكاتب التعليم، وسفراء البرنامج والمنسقين؛ كي نؤطر العلاقة ونسرع العملية بين المشغل والشركة.

وعُرض خلال اللقاء فيلم وثائقي عن مشروع معين للقسائم التعليمية للتربية الخاصة، كما أقيمت عددٌ من الجلسات تناولت موضوعات "الوصول الشامل للمباني التعليمية، الشراكة بين القطاع الخاص والعام لمستقبل تعليمي متميز لذوي الإعاقة، برامج التعليم الأهلي لذوي الاحتياجات الخاصة"، وجرى تقديم عرض مرئي عن جذب الاستثمار في التربية الخاصة.

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