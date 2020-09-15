النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أكبر مزاد علني.. "تصفية" تبيع "جوهرة المطار" بملياريْ ريال

متعثر منذ 30 عامًا وموقعه إستراتيجي على مساحة 10 ملايين متر مربع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" مساء اليوم الثلاثاء عن بيع مخطط "جوهرة المطار" بحاضرة الدمام والمتعثر منذ 30 عامًا، بمبلغ لامس الملياري ريال، وذلك في أكبر مزاد علني عقاري.

ويمتد المخطط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا ابتدائيًا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد، بإطلالة تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا؛ مما يسهل حركة النقل بينهما.

ويتميز مخطط "جوهرة المطار" بموقعه الإستراتيجي غرب مدينة الدمام، على مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق الحيوية المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لقربه من الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية، ليكون بموقعه الفريد واجهة حضارية جديدة لمدينة الدمام، وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمـار التجـاري والسكني.

من جانب آخر، قال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر: "في أكبر مزاد علني عقاري في عام 2020م، ‏نجحت اليوم -بفضل الله- تصفية في بيع أرض مساهمة جوهرة المطار بصفقة كبرى بمبلغ (1,937,967,621) ريال سعودي".

‏وأضاف: "تستمر (تصفية) في تحقيق إنجازاتها المتوالية ببيع عددٍ من أراضي المساهمات العقارية قبل نهاية عام 2020م بإذن الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في أكبر مزاد علني.. "تصفية" تبيع "جوهرة المطار" بملياريْ ريال
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" مساء اليوم الثلاثاء عن بيع مخطط "جوهرة المطار" بحاضرة الدمام والمتعثر منذ 30 عامًا، بمبلغ لامس الملياري ريال، وذلك في أكبر مزاد علني عقاري.

ويمتد المخطط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا ابتدائيًا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد، بإطلالة تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا؛ مما يسهل حركة النقل بينهما.

ويتميز مخطط "جوهرة المطار" بموقعه الإستراتيجي غرب مدينة الدمام، على مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق الحيوية المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لقربه من الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية، ليكون بموقعه الفريد واجهة حضارية جديدة لمدينة الدمام، وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمـار التجـاري والسكني.

من جانب آخر، قال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر: "في أكبر مزاد علني عقاري في عام 2020م، ‏نجحت اليوم -بفضل الله- تصفية في بيع أرض مساهمة جوهرة المطار بصفقة كبرى بمبلغ (1,937,967,621) ريال سعودي".

‏وأضاف: "تستمر (تصفية) في تحقيق إنجازاتها المتوالية ببيع عددٍ من أراضي المساهمات العقارية قبل نهاية عام 2020م بإذن الله".

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
08:48 PM

في أكبر مزاد علني.. "تصفية" تبيع "جوهرة المطار" بملياريْ ريال

متعثر منذ 30 عامًا وموقعه إستراتيجي على مساحة 10 ملايين متر مربع

A A A
عيسى الحربي - الرياض
8
3,642

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" مساء اليوم الثلاثاء عن بيع مخطط "جوهرة المطار" بحاضرة الدمام والمتعثر منذ 30 عامًا، بمبلغ لامس الملياري ريال، وذلك في أكبر مزاد علني عقاري.

ويمتد المخطط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا ابتدائيًا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد، بإطلالة تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا؛ مما يسهل حركة النقل بينهما.

ويتميز مخطط "جوهرة المطار" بموقعه الإستراتيجي غرب مدينة الدمام، على مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق الحيوية المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لقربه من الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية، ليكون بموقعه الفريد واجهة حضارية جديدة لمدينة الدمام، وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمـار التجـاري والسكني.

من جانب آخر، قال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر: "في أكبر مزاد علني عقاري في عام 2020م، ‏نجحت اليوم -بفضل الله- تصفية في بيع أرض مساهمة جوهرة المطار بصفقة كبرى بمبلغ (1,937,967,621) ريال سعودي".

‏وأضاف: "تستمر (تصفية) في تحقيق إنجازاتها المتوالية ببيع عددٍ من أراضي المساهمات العقارية قبل نهاية عام 2020م بإذن الله".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,943
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,587

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة