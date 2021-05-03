الدكتورة "أزهر" وكيلة لشطر الطالبات بكلية العلوم الاجتماعية بأم القرى

أصدر رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، قرارًا إداريًّا بتكليف الدكتورة هديل بنت جمال أزهر، وكيلةً لكلية العلوم الاجتماعية بشطر الطالبات، بالإضافة إلى عملها نائبةً للمشرف على إدارة العلاقات العامة.

وثمّنت الدكتورة "أزهر" ثقة رئيس الجامعة، وعميد الكلية؛ مؤكدةً أنها ستكون محل هذه الثقة، نحو خدمة الكلية وطلبتها.