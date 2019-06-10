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شاهد.. "لوحة إرشادية" بمكة تتحوّل إلى معرض للتمثيل بجثث الذئاب

أصحاب المواشي يردون بالمثل بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام دون هوادة

غدت طريقة التمثيل بجثث الذئاب على لوحات الطرق الإرشادية وفي أغصان الأشجار، ظاهرة اعتاد عليها أصحاب المواشي للنيل منها، فضلاً عن التفاخر والتباهي بقتلها على مرأى من الناس.

وأظهرت صورة وثقها مواطن وزوّد بها "سبق"؛ ثلاث جثث لذئاب تتدلى من لوحة إرشادية على إحدى الطرقات الواقعة جنوبي مكة المكرمة، ما يهدد تلك الفصيلة النادرة من الحيوانات بالانقراض.

و تحوّلت اللوحة الإرشادية التي تحذّر من المنحنيات الخطرة على الطريق نفسه، إلى عرض للتمثيل بجثث الذئاب، للانتقام والتفاخر بقتلها وتعليقها أمام المارّة.

وأرجع البعض قتل الذئاب والتمثيل بها بتلك الطريقة، إلى الرد بالمثل من أصحاب المواشي بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام، دون هوادة.

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شاهد.. "لوحة إرشادية" بمكة تتحوّل إلى معرض للتمثيل بجثث الذئاب
سبق

غدت طريقة التمثيل بجثث الذئاب على لوحات الطرق الإرشادية وفي أغصان الأشجار، ظاهرة اعتاد عليها أصحاب المواشي للنيل منها، فضلاً عن التفاخر والتباهي بقتلها على مرأى من الناس.

وأظهرت صورة وثقها مواطن وزوّد بها "سبق"؛ ثلاث جثث لذئاب تتدلى من لوحة إرشادية على إحدى الطرقات الواقعة جنوبي مكة المكرمة، ما يهدد تلك الفصيلة النادرة من الحيوانات بالانقراض.

و تحوّلت اللوحة الإرشادية التي تحذّر من المنحنيات الخطرة على الطريق نفسه، إلى عرض للتمثيل بجثث الذئاب، للانتقام والتفاخر بقتلها وتعليقها أمام المارّة.

وأرجع البعض قتل الذئاب والتمثيل بها بتلك الطريقة، إلى الرد بالمثل من أصحاب المواشي بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام، دون هوادة.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:00 AM
اخر تعديل
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:53 AM

شاهد.. "لوحة إرشادية" بمكة تتحوّل إلى معرض للتمثيل بجثث الذئاب

أصحاب المواشي يردون بالمثل بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام دون هوادة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
15
18,925

غدت طريقة التمثيل بجثث الذئاب على لوحات الطرق الإرشادية وفي أغصان الأشجار، ظاهرة اعتاد عليها أصحاب المواشي للنيل منها، فضلاً عن التفاخر والتباهي بقتلها على مرأى من الناس.

وأظهرت صورة وثقها مواطن وزوّد بها "سبق"؛ ثلاث جثث لذئاب تتدلى من لوحة إرشادية على إحدى الطرقات الواقعة جنوبي مكة المكرمة، ما يهدد تلك الفصيلة النادرة من الحيوانات بالانقراض.

و تحوّلت اللوحة الإرشادية التي تحذّر من المنحنيات الخطرة على الطريق نفسه، إلى عرض للتمثيل بجثث الذئاب، للانتقام والتفاخر بقتلها وتعليقها أمام المارّة.

وأرجع البعض قتل الذئاب والتمثيل بها بتلك الطريقة، إلى الرد بالمثل من أصحاب المواشي بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام، دون هوادة.

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