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التعاون يُقيل مدربه.. ويكلف عسيري للسوبر

أعلنت إدارة نادي التعاون إلغاء عقد البرتغالي باولو سيرجيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.


كما قرّرت إدارة النادي تكليف عبدالله عسيري مساعد المدرب، بتولي تدريب الفريق.

وستكون مباراة السوبر السعودي، التي تقام يوم 4 يناير، أول اختبار للمدرب عسيري؛ حيث يواجه فريق النصر في هذه المباراة.

نادي التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يُقيل مدربه.. ويكلف عسيري للسوبر
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون إلغاء عقد البرتغالي باولو سيرجيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.


كما قرّرت إدارة النادي تكليف عبدالله عسيري مساعد المدرب، بتولي تدريب الفريق.

وستكون مباراة السوبر السعودي، التي تقام يوم 4 يناير، أول اختبار للمدرب عسيري؛ حيث يواجه فريق النصر في هذه المباراة.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:39 PM

التعاون يُقيل مدربه.. ويكلف عسيري للسوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلنت إدارة نادي التعاون إلغاء عقد البرتغالي باولو سيرجيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.


كما قرّرت إدارة النادي تكليف عبدالله عسيري مساعد المدرب، بتولي تدريب الفريق.

وستكون مباراة السوبر السعودي، التي تقام يوم 4 يناير، أول اختبار للمدرب عسيري؛ حيث يواجه فريق النصر في هذه المباراة.

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