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وزير الشؤون الإسلامية يصدر حزمة من قرارات التكليف

بهدف تدوير الكفاءات الإدارية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية بديون الوزارة وفروعها.

جاء ذلك في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية ببيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين.

وتَضَمّنت القرارات التي أصدرها معاليه: تكليف عبدالرحمن بن عبدالله التويجري مديرًا عامًّا للإدارة المالية والإدارية بالوزارة ومشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف تركي بن محمد عسيري مديرًا عامًّا للموارد البشرية، وخالد بن سليمان النفيسة مساعدًا له.

وشملت القرارات: تكليف سلطان بن إبراهيم المزروع مديرًا عامًّا للإدارة المالية بالوزارة، وخالد بن إبراهيم الدخيل بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين، وتكليف وليد بن سالم المطيري مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، وتكليف خالد بن محمد الثنيان بالعمل في الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة.

وفيما يخص فروع الوزارة، أصدر "آل الشيخ" قرارًا بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتكليف الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة القصيم، والشيخ سالم بن سعد الحجي مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وتكليف الشيخ هادي بن ضاحي الحربي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس.

كما قرر الوزير تكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، وتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة حائل.

ونصّت القرارات على أن تكون مدة التكليف العام قابلة للتجديد منذ تاريخه، وأن تكون هذه القرارات لاغية لما سبقها.

عبداللطيف آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يصدر حزمة من قرارات التكليف
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية بديون الوزارة وفروعها.

جاء ذلك في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية ببيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين.

وتَضَمّنت القرارات التي أصدرها معاليه: تكليف عبدالرحمن بن عبدالله التويجري مديرًا عامًّا للإدارة المالية والإدارية بالوزارة ومشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف تركي بن محمد عسيري مديرًا عامًّا للموارد البشرية، وخالد بن سليمان النفيسة مساعدًا له.

وشملت القرارات: تكليف سلطان بن إبراهيم المزروع مديرًا عامًّا للإدارة المالية بالوزارة، وخالد بن إبراهيم الدخيل بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين، وتكليف وليد بن سالم المطيري مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، وتكليف خالد بن محمد الثنيان بالعمل في الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة.

وفيما يخص فروع الوزارة، أصدر "آل الشيخ" قرارًا بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتكليف الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة القصيم، والشيخ سالم بن سعد الحجي مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وتكليف الشيخ هادي بن ضاحي الحربي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس.

كما قرر الوزير تكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، وتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة حائل.

ونصّت القرارات على أن تكون مدة التكليف العام قابلة للتجديد منذ تاريخه، وأن تكون هذه القرارات لاغية لما سبقها.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
03:44 PM
اخر تعديل
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
07:35 PM

وزير الشؤون الإسلامية يصدر حزمة من قرارات التكليف

بهدف تدوير الكفاءات الإدارية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
9,080

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية بديون الوزارة وفروعها.

جاء ذلك في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية ببيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين.

وتَضَمّنت القرارات التي أصدرها معاليه: تكليف عبدالرحمن بن عبدالله التويجري مديرًا عامًّا للإدارة المالية والإدارية بالوزارة ومشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف تركي بن محمد عسيري مديرًا عامًّا للموارد البشرية، وخالد بن سليمان النفيسة مساعدًا له.

وشملت القرارات: تكليف سلطان بن إبراهيم المزروع مديرًا عامًّا للإدارة المالية بالوزارة، وخالد بن إبراهيم الدخيل بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين، وتكليف وليد بن سالم المطيري مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، وتكليف خالد بن محمد الثنيان بالعمل في الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة.

وفيما يخص فروع الوزارة، أصدر "آل الشيخ" قرارًا بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتكليف الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة القصيم، والشيخ سالم بن سعد الحجي مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وتكليف الشيخ هادي بن ضاحي الحربي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس.

كما قرر الوزير تكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، وتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة حائل.

ونصّت القرارات على أن تكون مدة التكليف العام قابلة للتجديد منذ تاريخه، وأن تكون هذه القرارات لاغية لما سبقها.

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