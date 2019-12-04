المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

يهدف للتأثير في جدول الأعمال الإنساني ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة

تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي ينعقد في جنيف في الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر الحالي.

ويرأس وفد المملكة رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم.

ويهدف المؤتمر إلى التأثير في جدول الأعمال الإنساني، ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة، واعتماد مذكرة المؤتمر الخاصة بالنهج المستقبلي في هذا المجال.

ويسبق افتتاح المؤتمر اجتماعات للخبراء والمسؤولين لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها تحديات الصحة العقلية خلال الأزمات الإنسانية، وعواقب الحرب الحضرية على السكان المدنيين، والحاجة إلى تعزيز التأهب العالمي لمواجهة الأوبئة، وحماية البيانات التي تم جمعها لأغراض إنسانية بحتة، والتهديد الذي قد تشكله الأسلحة النووية والأسلحة المستقلة ذاتية التدخل في الحروب.