"القصبي": لائحة التجارة الإلكترونية تحمي مصالح المتعاملين.. وضوابطها تعزِّز الشفافية وتحمي البيانات

أكد ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أن اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية التي صدرت، وتم نشرها اليوم في الجريدة الرسمية، تأتي لحماية مصالح المتعاملين، مشتملة على ضوابط، تعزز الشفافية، وتحمي البيانات، وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء، وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية في السجل التجاري.