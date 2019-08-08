شخصيات إسلامية تشيد بإطلاق الروبوت الآلي للإفتاء

ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية، بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- للحج والعمرة والزيارة, بإطلاق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، "روبوت الفتوى الآلي", لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف البرنامج، البالغ عددهم خلال حج هذا العام 1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال الإفتاء.



وقال إمام جامع النور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، الشيخ جمال فودا: إن هذه الخدمة مبادرة حديثة لمواكبة العصر الحديث والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي, سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية، وأمنها واستقرارها.



بينما قال الأمين العام لبيت المال بمدينة بنجاب بدولة باكستان، الشيخ محمد سليمان: خدمة الروبوت الآلي خطوة موفقة وذكية لتقديم الإفتاء عبر هذا الجهاز الآلي الذي يذهب عند المستفيد بنفسه.



وأضاف أن الجميل في هذه الخدمة توفير لغات عالمية متعددة، تتيح للجميع الاستفادة, رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة الأولى على مستوى العالم الإسلامي.



من جهته اعتبر مدير عام وزارة الاقتصاد والمالية بموريتانيا، علي أوديكا، ربط الإفتاء بالتواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل والمفتين عبر جهاز الروبوت؛ فكرة نوعية بحتة تُحسب لوزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية, رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على الرعاية والعناية, كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، على تقديم كل سبل الراحة لهم من خلال تدشينه عددًا من المبادرات النوعية.