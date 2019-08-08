النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شخصيات إسلامية تشيد بإطلاق الروبوت الآلي للإفتاء

ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية، بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- للحج والعمرة والزيارة, بإطلاق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، "روبوت الفتوى الآلي", لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف البرنامج، البالغ عددهم خلال حج هذا العام 1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال الإفتاء.

وقال إمام جامع النور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، الشيخ جمال فودا: إن هذه الخدمة مبادرة حديثة لمواكبة العصر الحديث والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي, سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية، وأمنها واستقرارها.

بينما قال الأمين العام لبيت المال بمدينة بنجاب بدولة باكستان، الشيخ محمد سليمان: خدمة الروبوت الآلي خطوة موفقة وذكية لتقديم الإفتاء عبر هذا الجهاز الآلي الذي يذهب عند المستفيد بنفسه.

وأضاف أن الجميل في هذه الخدمة توفير لغات عالمية متعددة، تتيح للجميع الاستفادة, رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة الأولى على مستوى العالم الإسلامي.

من جهته اعتبر مدير عام وزارة الاقتصاد والمالية بموريتانيا، علي أوديكا، ربط الإفتاء بالتواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل والمفتين عبر جهاز الروبوت؛ فكرة نوعية بحتة تُحسب لوزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية, رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على الرعاية والعناية, كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، على تقديم كل سبل الراحة لهم من خلال تدشينه عددًا من المبادرات النوعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شخصيات إسلامية تشيد بإطلاق الروبوت الآلي للإفتاء
سبق

أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية، بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- للحج والعمرة والزيارة, بإطلاق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، "روبوت الفتوى الآلي", لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف البرنامج، البالغ عددهم خلال حج هذا العام 1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال الإفتاء.

وقال إمام جامع النور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، الشيخ جمال فودا: إن هذه الخدمة مبادرة حديثة لمواكبة العصر الحديث والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي, سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية، وأمنها واستقرارها.

بينما قال الأمين العام لبيت المال بمدينة بنجاب بدولة باكستان، الشيخ محمد سليمان: خدمة الروبوت الآلي خطوة موفقة وذكية لتقديم الإفتاء عبر هذا الجهاز الآلي الذي يذهب عند المستفيد بنفسه.

وأضاف أن الجميل في هذه الخدمة توفير لغات عالمية متعددة، تتيح للجميع الاستفادة, رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة الأولى على مستوى العالم الإسلامي.

من جهته اعتبر مدير عام وزارة الاقتصاد والمالية بموريتانيا، علي أوديكا، ربط الإفتاء بالتواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل والمفتين عبر جهاز الروبوت؛ فكرة نوعية بحتة تُحسب لوزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية, رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على الرعاية والعناية, كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، على تقديم كل سبل الراحة لهم من خلال تدشينه عددًا من المبادرات النوعية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
07:59 PM

شخصيات إسلامية تشيد بإطلاق الروبوت الآلي للإفتاء

ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
1
812

أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية، بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- للحج والعمرة والزيارة, بإطلاق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، "روبوت الفتوى الآلي", لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف البرنامج، البالغ عددهم خلال حج هذا العام 1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال الإفتاء.

وقال إمام جامع النور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، الشيخ جمال فودا: إن هذه الخدمة مبادرة حديثة لمواكبة العصر الحديث والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي, سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية، وأمنها واستقرارها.

بينما قال الأمين العام لبيت المال بمدينة بنجاب بدولة باكستان، الشيخ محمد سليمان: خدمة الروبوت الآلي خطوة موفقة وذكية لتقديم الإفتاء عبر هذا الجهاز الآلي الذي يذهب عند المستفيد بنفسه.

وأضاف أن الجميل في هذه الخدمة توفير لغات عالمية متعددة، تتيح للجميع الاستفادة, رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة الأولى على مستوى العالم الإسلامي.

من جهته اعتبر مدير عام وزارة الاقتصاد والمالية بموريتانيا، علي أوديكا، ربط الإفتاء بالتواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل والمفتين عبر جهاز الروبوت؛ فكرة نوعية بحتة تُحسب لوزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية, رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على الرعاية والعناية, كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، على تقديم كل سبل الراحة لهم من خلال تدشينه عددًا من المبادرات النوعية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,599
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,606
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,622
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,710

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة