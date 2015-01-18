2 تحت الصفر.. "طريف" تُسجِّل أدنى درجة حرارة بالسعودية

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء الاثنين، أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (ْ2-) درجتين مئويتين تحت الصفر، ومن المتوقع استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى تصل (-٧) تحت الصفر وفق للمركز الوطني للأرصاد.
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء الاثنين، أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (ْ2-) درجتين مئويتين تحت الصفر، ومن المتوقع استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى تصل (-٧) تحت الصفر وفق للمركز الوطني للأرصاد.
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء الاثنين، أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (ْ2-) درجتين مئويتين تحت الصفر، ومن المتوقع استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى تصل (-٧) تحت الصفر وفق للمركز الوطني للأرصاد.
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء الاثنين، أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (ْ2-) درجتين مئويتين تحت الصفر، ومن المتوقع استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى تصل (-٧) تحت الصفر وفق للمركز الوطني للأرصاد.