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المعاناة مستمرة.. غرامات 21800 ريال على اللوحات المسروقة والجاني طليق

قصة لوحات سيارة المواطن "ابن حميد" تتفاعل مطالباً الهيئة المرورية سرعة البت في إسقاطها

‬توالت معاناة المواطن حمد بن حميد المسروقة لوحات سيارته، ونشرت "سبق" مطلع شهر رمضان المبارك تفاصيل أحداثها، فقد وصل إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة من الجناة 21800 ريال.

جاء ذلك وفق رسالة من المرور: "نود تذكير حامل الهوية بأن المخالفات على سجلكم بلغت قيمتها أكثر من 20000 ريال. نأمل المبادرة بالسداد خلال ثلاثين يوماً".

وبيّن "ابن حميد" أن المعاملة ما زالت في مرور الناصرية من تاريخ 10 رمضان والسيارة بلا لوحات، ولا يمكن استخدامها، مطالباً الهيئة المرورية بسرعة البت في إسقاط المخالفات المرتكبة من قبل الجناة، واستخراج لوحات حتى يتمكن من استخدام السيارة بطريقة نظامية.

ويستغرب المواطن "ابن حميد" من تأخر البت في قضية إسقاط المخالفات مع وجود أدلة واضحة، اختلاف موديل السيارة وظهور من ارتكب المخالفات بأكثر من صور واضحة في سجل الاعتراض.

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المعاناة مستمرة.. غرامات 21800 ريال على اللوحات المسروقة والجاني طليق
سبق

‬توالت معاناة المواطن حمد بن حميد المسروقة لوحات سيارته، ونشرت "سبق" مطلع شهر رمضان المبارك تفاصيل أحداثها، فقد وصل إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة من الجناة 21800 ريال.

جاء ذلك وفق رسالة من المرور: "نود تذكير حامل الهوية بأن المخالفات على سجلكم بلغت قيمتها أكثر من 20000 ريال. نأمل المبادرة بالسداد خلال ثلاثين يوماً".

وبيّن "ابن حميد" أن المعاملة ما زالت في مرور الناصرية من تاريخ 10 رمضان والسيارة بلا لوحات، ولا يمكن استخدامها، مطالباً الهيئة المرورية بسرعة البت في إسقاط المخالفات المرتكبة من قبل الجناة، واستخراج لوحات حتى يتمكن من استخدام السيارة بطريقة نظامية.

ويستغرب المواطن "ابن حميد" من تأخر البت في قضية إسقاط المخالفات مع وجود أدلة واضحة، اختلاف موديل السيارة وظهور من ارتكب المخالفات بأكثر من صور واضحة في سجل الاعتراض.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
03:20 PM

المعاناة مستمرة.. غرامات 21800 ريال على اللوحات المسروقة والجاني طليق

قصة لوحات سيارة المواطن "ابن حميد" تتفاعل مطالباً الهيئة المرورية سرعة البت في إسقاطها

A A A
حمد الفراج - الرياض
5
4,351

‬توالت معاناة المواطن حمد بن حميد المسروقة لوحات سيارته، ونشرت "سبق" مطلع شهر رمضان المبارك تفاصيل أحداثها، فقد وصل إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة من الجناة 21800 ريال.

جاء ذلك وفق رسالة من المرور: "نود تذكير حامل الهوية بأن المخالفات على سجلكم بلغت قيمتها أكثر من 20000 ريال. نأمل المبادرة بالسداد خلال ثلاثين يوماً".

وبيّن "ابن حميد" أن المعاملة ما زالت في مرور الناصرية من تاريخ 10 رمضان والسيارة بلا لوحات، ولا يمكن استخدامها، مطالباً الهيئة المرورية بسرعة البت في إسقاط المخالفات المرتكبة من قبل الجناة، واستخراج لوحات حتى يتمكن من استخدام السيارة بطريقة نظامية.

ويستغرب المواطن "ابن حميد" من تأخر البت في قضية إسقاط المخالفات مع وجود أدلة واضحة، اختلاف موديل السيارة وظهور من ارتكب المخالفات بأكثر من صور واضحة في سجل الاعتراض.

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