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القيادة تهنئ "نداييشيمبي" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بوروندي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي أن نبعث لكم -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والرقي".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ "نداييشيمبي" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بوروندي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي أن نبعث لكم -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والرقي".

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:43 PM

القيادة تهنئ "نداييشيمبي" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بوروندي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي أن نبعث لكم -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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