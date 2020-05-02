اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر أحمد العبدالله سبق 2020-05-02 باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم . اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها . "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 08:54 PM

الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل





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باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .