الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر
وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل
باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .
اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .
عاملة منزلية
الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر
أحمد العبدالله
سبق
2020-05-02
باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .
اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:54 PM
الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر
وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل
باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .
اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .