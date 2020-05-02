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الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر

وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

عاملة منزلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر
سبق

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:54 PM

الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر

وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل

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أحمد العبدالله - الباحة
5
13,382

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

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