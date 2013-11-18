الأمطار تُواعد جازان و5 محافظات في الواجهة
"الوطني للأرصاد": الحالة تستمر حتى الـ7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
الأمطار تُواعد جازان و5 محافظات في الواجهة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-18
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:42 AM
الأمطار تُواعد جازان و5 محافظات في الواجهة
"الوطني للأرصاد": الحالة تستمر حتى الـ7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.