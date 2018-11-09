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للمرة الثانية .. "سيل عرنة" يُدهم ضاحية الحسينية بمكة

الأهالي يجدّدون مطالبهم بمعالجة وضع التصريف في الحي

دهم سيل وادي عرنة، اليوم، للمرة الثانية خلال شهر، ضاحية الحسينية - جنوبي مكة المكرّمة، وأغلق الطريق الرئيس، وتسبّب في احتجاز عديدٍ من المركبات، ومنع السكان من أداء صلاة الجمعة.

وجدّد الأهالي مطالبهم بإعادة النظر في وضع التصريف داخل الحي، شاكين انعدام تصريف مياه الأمطار، وذلك بعد أن دهمتهم سيول وادي عرنة بشكل متكرّر.

وطالبوا أمانة العاصمة المقدّسة، بمعالجة وضع تصريف السيول في حيّهم؛ للحدّ من مشكلة الفيضانات التي تؤرقهم عند هطول الأمطار.

وكانت أجزاءٌ من العاصمة المقدّسة قد شهدت، صباح اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، تركّزت غزارتها على جنوب مكة المكرّمة، وسالت على أثرها الأودية والشعاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثانية .. "سيل عرنة" يُدهم ضاحية الحسينية بمكة
سبق

دهم سيل وادي عرنة، اليوم، للمرة الثانية خلال شهر، ضاحية الحسينية - جنوبي مكة المكرّمة، وأغلق الطريق الرئيس، وتسبّب في احتجاز عديدٍ من المركبات، ومنع السكان من أداء صلاة الجمعة.

وجدّد الأهالي مطالبهم بإعادة النظر في وضع التصريف داخل الحي، شاكين انعدام تصريف مياه الأمطار، وذلك بعد أن دهمتهم سيول وادي عرنة بشكل متكرّر.

وطالبوا أمانة العاصمة المقدّسة، بمعالجة وضع تصريف السيول في حيّهم؛ للحدّ من مشكلة الفيضانات التي تؤرقهم عند هطول الأمطار.

وكانت أجزاءٌ من العاصمة المقدّسة قد شهدت، صباح اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، تركّزت غزارتها على جنوب مكة المكرّمة، وسالت على أثرها الأودية والشعاب.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:12 PM

للمرة الثانية .. "سيل عرنة" يُدهم ضاحية الحسينية بمكة

الأهالي يجدّدون مطالبهم بمعالجة وضع التصريف في الحي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,996

دهم سيل وادي عرنة، اليوم، للمرة الثانية خلال شهر، ضاحية الحسينية - جنوبي مكة المكرّمة، وأغلق الطريق الرئيس، وتسبّب في احتجاز عديدٍ من المركبات، ومنع السكان من أداء صلاة الجمعة.

وجدّد الأهالي مطالبهم بإعادة النظر في وضع التصريف داخل الحي، شاكين انعدام تصريف مياه الأمطار، وذلك بعد أن دهمتهم سيول وادي عرنة بشكل متكرّر.

وطالبوا أمانة العاصمة المقدّسة، بمعالجة وضع تصريف السيول في حيّهم؛ للحدّ من مشكلة الفيضانات التي تؤرقهم عند هطول الأمطار.

وكانت أجزاءٌ من العاصمة المقدّسة قد شهدت، صباح اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، تركّزت غزارتها على جنوب مكة المكرّمة، وسالت على أثرها الأودية والشعاب.

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