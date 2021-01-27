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تعرّف على ما قدّمته "تراحم الرياض" لأسر النزلاء والمفرج عنهم في 2018

ملايين الريالات لمساعدة الأسر وساهمت في الإفراج عن 139 نزيلاً

ساهمت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم"، في الإفراج عن 139 نزيلاً بالسجون من المطالبين بحقوق مالية وعاجزين عن سدادها.

وتفصيلاً، ساهمت اللجنة خلال العام الماضي 2018 عبر برنامج "تفريج كربة" في الإفراج عن 139 نزيلاً في سجون منطقة الـرياض من المطالبين بحقوق مالية؛ إذ تم السداد عنهم بالمبالغ المطالبين بها، وقدرها (8.874.822) ريالاً.

وقدّمت اللجنة خلال العام الماضي، عدداً من البرامج الثقافية والتوعوية والترفيهية والرعوية والتدريبية والتوظيف؛ إذ نفذت أكثر من 59 برنامجاً توعوياً وترفـيهياً لأسر وأبناء النزلاء.

ونفذت اللجنة خلال عام 2018 برامج تدريبية لأبناء وبنات النزلاء والمفرج عنهم، كما ساهمت اللجنة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشــاريع المتوسطة والصغيـرة لعـدد 15 مشروعاً للمفرج عنهم.

وكذلك ساهمت اللجنة في دعم برنامج "زاد" لتوفير المواد الغذائية شهرياً بمبلغ (3.644.434) ريالاً، والذي استفاد منه أكثر من 13 ألف فرد من أسر النزلاء، كما ساهمت في دعم برنامج كساء بمبلغ (1.470.321) ريالاً، وساهمت في تسديد إيجارات مساكن 283 أسرة من أسر النزلاء بمبلغ (2.563.500) إضافة لسداد إيجارات منازل 17 فرداً من المفرج عنهم بمبالغ تجاوزت 152 ألف ريال.

وصرفت اللجنة مسـاعدات مالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم، شملت (293) أسرة بمبلغ 961 ألف ريال، وسددت الرسوم الدراسيـة الجــامـعيـة عن بُعد للمفــرج عنهـم لعـدد 87 بمبلغ (216.810) ريالات.

ونفّذت اللجنة العام الماضي برنامج العمرة خلال شهر رمضان لعدد 10 أسر، عدد أفرادها 27 فرداً.

وتتكفل اللجنة بمساعدة الأسر عند مراجعتها اللجنة؛ من خلال دفع تكاليف المواصلات من المنزل إلى اللجنة، كما قدمت اللجنة مساعدات عينية للمستفيدين منها؛ شملت 129 مستفيداً.

يُذكر أن لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم" أنشئت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية في شهر المحرم من عام 1424هـ، وتقدم العديد من الخدمات وبرامج المساعدات لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على ما قدّمته "تراحم الرياض" لأسر النزلاء والمفرج عنهم في 2018
سبق

ساهمت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم"، في الإفراج عن 139 نزيلاً بالسجون من المطالبين بحقوق مالية وعاجزين عن سدادها.

وتفصيلاً، ساهمت اللجنة خلال العام الماضي 2018 عبر برنامج "تفريج كربة" في الإفراج عن 139 نزيلاً في سجون منطقة الـرياض من المطالبين بحقوق مالية؛ إذ تم السداد عنهم بالمبالغ المطالبين بها، وقدرها (8.874.822) ريالاً.

وقدّمت اللجنة خلال العام الماضي، عدداً من البرامج الثقافية والتوعوية والترفيهية والرعوية والتدريبية والتوظيف؛ إذ نفذت أكثر من 59 برنامجاً توعوياً وترفـيهياً لأسر وأبناء النزلاء.

ونفذت اللجنة خلال عام 2018 برامج تدريبية لأبناء وبنات النزلاء والمفرج عنهم، كما ساهمت اللجنة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشــاريع المتوسطة والصغيـرة لعـدد 15 مشروعاً للمفرج عنهم.

وكذلك ساهمت اللجنة في دعم برنامج "زاد" لتوفير المواد الغذائية شهرياً بمبلغ (3.644.434) ريالاً، والذي استفاد منه أكثر من 13 ألف فرد من أسر النزلاء، كما ساهمت في دعم برنامج كساء بمبلغ (1.470.321) ريالاً، وساهمت في تسديد إيجارات مساكن 283 أسرة من أسر النزلاء بمبلغ (2.563.500) إضافة لسداد إيجارات منازل 17 فرداً من المفرج عنهم بمبالغ تجاوزت 152 ألف ريال.

وصرفت اللجنة مسـاعدات مالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم، شملت (293) أسرة بمبلغ 961 ألف ريال، وسددت الرسوم الدراسيـة الجــامـعيـة عن بُعد للمفــرج عنهـم لعـدد 87 بمبلغ (216.810) ريالات.

ونفّذت اللجنة العام الماضي برنامج العمرة خلال شهر رمضان لعدد 10 أسر، عدد أفرادها 27 فرداً.

وتتكفل اللجنة بمساعدة الأسر عند مراجعتها اللجنة؛ من خلال دفع تكاليف المواصلات من المنزل إلى اللجنة، كما قدمت اللجنة مساعدات عينية للمستفيدين منها؛ شملت 129 مستفيداً.

يُذكر أن لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم" أنشئت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية في شهر المحرم من عام 1424هـ، وتقدم العديد من الخدمات وبرامج المساعدات لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
02:07 PM

تعرّف على ما قدّمته "تراحم الرياض" لأسر النزلاء والمفرج عنهم في 2018

ملايين الريالات لمساعدة الأسر وساهمت في الإفراج عن 139 نزيلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ساهمت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم"، في الإفراج عن 139 نزيلاً بالسجون من المطالبين بحقوق مالية وعاجزين عن سدادها.

وتفصيلاً، ساهمت اللجنة خلال العام الماضي 2018 عبر برنامج "تفريج كربة" في الإفراج عن 139 نزيلاً في سجون منطقة الـرياض من المطالبين بحقوق مالية؛ إذ تم السداد عنهم بالمبالغ المطالبين بها، وقدرها (8.874.822) ريالاً.

وقدّمت اللجنة خلال العام الماضي، عدداً من البرامج الثقافية والتوعوية والترفيهية والرعوية والتدريبية والتوظيف؛ إذ نفذت أكثر من 59 برنامجاً توعوياً وترفـيهياً لأسر وأبناء النزلاء.

ونفذت اللجنة خلال عام 2018 برامج تدريبية لأبناء وبنات النزلاء والمفرج عنهم، كما ساهمت اللجنة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشــاريع المتوسطة والصغيـرة لعـدد 15 مشروعاً للمفرج عنهم.

وكذلك ساهمت اللجنة في دعم برنامج "زاد" لتوفير المواد الغذائية شهرياً بمبلغ (3.644.434) ريالاً، والذي استفاد منه أكثر من 13 ألف فرد من أسر النزلاء، كما ساهمت في دعم برنامج كساء بمبلغ (1.470.321) ريالاً، وساهمت في تسديد إيجارات مساكن 283 أسرة من أسر النزلاء بمبلغ (2.563.500) إضافة لسداد إيجارات منازل 17 فرداً من المفرج عنهم بمبالغ تجاوزت 152 ألف ريال.

وصرفت اللجنة مسـاعدات مالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم، شملت (293) أسرة بمبلغ 961 ألف ريال، وسددت الرسوم الدراسيـة الجــامـعيـة عن بُعد للمفــرج عنهـم لعـدد 87 بمبلغ (216.810) ريالات.

ونفّذت اللجنة العام الماضي برنامج العمرة خلال شهر رمضان لعدد 10 أسر، عدد أفرادها 27 فرداً.

وتتكفل اللجنة بمساعدة الأسر عند مراجعتها اللجنة؛ من خلال دفع تكاليف المواصلات من المنزل إلى اللجنة، كما قدمت اللجنة مساعدات عينية للمستفيدين منها؛ شملت 129 مستفيداً.

يُذكر أن لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم" أنشئت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية في شهر المحرم من عام 1424هـ، وتقدم العديد من الخدمات وبرامج المساعدات لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم.

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