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أمانة مكة تطرح مبادرة لذبح المواشي وتوصيلها عبر التطبيقات الذكية

تتيح خدمة الشراء والتوصيل وسبل الدفع الحديثة والعمل بالطرق النظامية

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة المسالخ، طرح مبادرة لدعم وتمكين من يرغبون بالعمل من متعهّدي ذبح المواشي في التنافس على تطبيقات الهواتف الذكية، متيحين خدمة الشراء والتوصيل وطرق الدفع الحديثة والعمل بالطرق النظامية.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار تسليم اللحوم بشكل صحي وآمن للعملاء، داعية جميع من يمتلك تطبيقًا أو يرغب في ذلك؛ سرعة التواصل على الجوال رقم 0555612975، أو البريد الإلكتروني: Saljahdali@holymakkah.gov.sa

مكة المكمرة أمانة العاصمة المقدسة ذبح المواشي تطبيقات الهواتف الذكية منع التجول فيروس كورونا الجديد

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أمانة مكة تطرح مبادرة لذبح المواشي وتوصيلها عبر التطبيقات الذكية
سبق

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة المسالخ، طرح مبادرة لدعم وتمكين من يرغبون بالعمل من متعهّدي ذبح المواشي في التنافس على تطبيقات الهواتف الذكية، متيحين خدمة الشراء والتوصيل وطرق الدفع الحديثة والعمل بالطرق النظامية.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار تسليم اللحوم بشكل صحي وآمن للعملاء، داعية جميع من يمتلك تطبيقًا أو يرغب في ذلك؛ سرعة التواصل على الجوال رقم 0555612975، أو البريد الإلكتروني: Saljahdali@holymakkah.gov.sa

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:30 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:27 AM

أمانة مكة تطرح مبادرة لذبح المواشي وتوصيلها عبر التطبيقات الذكية

تتيح خدمة الشراء والتوصيل وسبل الدفع الحديثة والعمل بالطرق النظامية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
3,846

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة المسالخ، طرح مبادرة لدعم وتمكين من يرغبون بالعمل من متعهّدي ذبح المواشي في التنافس على تطبيقات الهواتف الذكية، متيحين خدمة الشراء والتوصيل وطرق الدفع الحديثة والعمل بالطرق النظامية.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار تسليم اللحوم بشكل صحي وآمن للعملاء، داعية جميع من يمتلك تطبيقًا أو يرغب في ذلك؛ سرعة التواصل على الجوال رقم 0555612975، أو البريد الإلكتروني: Saljahdali@holymakkah.gov.sa

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