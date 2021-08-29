وذلك بعد أن اطلع ميدانياً على تقصير المقاول وتهاون الموظف وتقصيره في الإشراف على أعمال التنفيذ وإحالة الموظف للتحقيق، مشيراً إلى أنه لا تساهل في أيّ خلل ميداني لأيّ مشروع.

وجّه رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان بمحاسبة مقاول يعمل على إصلاح الحفريات والهبوط في الشوارع لم يلتزم بالاشتراطات الفنية لتنفيذ المشروع وعدم التقيد بوسائل السلامة.

بلدية بيشة تُحيل موظفاً للتحقيق وتحاسب مقاولاً لم يلتزم بجودة التنفيذ سعود الدعجاني سبق 2021-08-29 وجّه رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان بمحاسبة مقاول يعمل على إصلاح الحفريات والهبوط في الشوارع لم يلتزم بالاشتراطات الفنية لتنفيذ المشروع وعدم التقيد بوسائل السلامة. وذلك بعد أن اطلع ميدانياً على تقصير المقاول وتهاون الموظف وتقصيره في الإشراف على أعمال التنفيذ وإحالة الموظف للتحقيق، مشيراً إلى أنه لا تساهل في أيّ خلل ميداني لأيّ مشروع.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 02:20 PM

بلدية بيشة تُحيل موظفاً للتحقيق وتحاسب مقاولاً لم يلتزم بجودة التنفيذ تهاون وقصّر في الإشراف على أعمال التنفيذ.. بعد اطلاع رئيس البلدية ميدانياً





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وجّه رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان بمحاسبة مقاول يعمل على إصلاح الحفريات والهبوط في الشوارع لم يلتزم بالاشتراطات الفنية لتنفيذ المشروع وعدم التقيد بوسائل السلامة.

وذلك بعد أن اطلع ميدانياً على تقصير المقاول وتهاون الموظف وتقصيره في الإشراف على أعمال التنفيذ وإحالة الموظف للتحقيق، مشيراً إلى أنه لا تساهل في أيّ خلل ميداني لأيّ مشروع.