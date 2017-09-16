النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دخلت في نوبة ضحك شديدة.. وحدثت "الكارثة"

حادثة غريبة وقعت لامرأة صينية مرتين

واقعة غريبة حدثت مع إحدى النساء الصينيات حولت ضحكتها إلى "كارثة" لم تكن في الحسبان، حيث تسببت في معاناة من ألم شديد في فكها بعد نوبة ضحك صاخبة للغاية وبصوت مرتفع، إذ لم تتمكن من إغلاق فكها لبضعة دقائق، مما أسال لعابها ودفعها للصراخ طلباً للمساعدة.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد وقعت الحادثة مطلع سبتمبر الجاري بينما كانت المرأة تسافر على متن قطار سريع متجه إلى محطة غوانغتشو جنوبي الصين، فيما كان على متن القطار نفسه طبيب عام تدخل في محاولة لمساعدتها على إغلاق فمها من خلال إعادة فكها المخلوع إلى مكانه الطبيعي، إلا أنه فشل، ثم نجح بعد أن ربط أسفل فكها بأعلى رأسها بقطعة قماش.

وحول هذا الموضوع قال الطبيب إن المرأة "كانت متوترة للغاية، كما أن عضلات وجهها كانت مشدودة، لذلك فشلت في المحاولة الأولى لإعادة الفك إلى مكانه لكن نجحت أخيراً في ضبط فكها بعد أن صرفت المرأة انتباهها قليلاً مما خلصها من التشنج الذي كانت تعاني منه".

وفي نهاية الحادثة أعربت المرأة عن شكرها للطبيب، وأخبرت أنها تعرضت لخلع في الفك في مرة سابقة، وأن هذه المرة هي الثانية، التي يُخلع فيها فكها أثناء الضحك.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دخلت في نوبة ضحك شديدة.. وحدثت "الكارثة"
سبق

واقعة غريبة حدثت مع إحدى النساء الصينيات حولت ضحكتها إلى "كارثة" لم تكن في الحسبان، حيث تسببت في معاناة من ألم شديد في فكها بعد نوبة ضحك صاخبة للغاية وبصوت مرتفع، إذ لم تتمكن من إغلاق فكها لبضعة دقائق، مما أسال لعابها ودفعها للصراخ طلباً للمساعدة.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد وقعت الحادثة مطلع سبتمبر الجاري بينما كانت المرأة تسافر على متن قطار سريع متجه إلى محطة غوانغتشو جنوبي الصين، فيما كان على متن القطار نفسه طبيب عام تدخل في محاولة لمساعدتها على إغلاق فمها من خلال إعادة فكها المخلوع إلى مكانه الطبيعي، إلا أنه فشل، ثم نجح بعد أن ربط أسفل فكها بأعلى رأسها بقطعة قماش.

وحول هذا الموضوع قال الطبيب إن المرأة "كانت متوترة للغاية، كما أن عضلات وجهها كانت مشدودة، لذلك فشلت في المحاولة الأولى لإعادة الفك إلى مكانه لكن نجحت أخيراً في ضبط فكها بعد أن صرفت المرأة انتباهها قليلاً مما خلصها من التشنج الذي كانت تعاني منه".

وفي نهاية الحادثة أعربت المرأة عن شكرها للطبيب، وأخبرت أنها تعرضت لخلع في الفك في مرة سابقة، وأن هذه المرة هي الثانية، التي يُخلع فيها فكها أثناء الضحك.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
08:08 PM

دخلت في نوبة ضحك شديدة.. وحدثت "الكارثة"

حادثة غريبة وقعت لامرأة صينية مرتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
69,317

واقعة غريبة حدثت مع إحدى النساء الصينيات حولت ضحكتها إلى "كارثة" لم تكن في الحسبان، حيث تسببت في معاناة من ألم شديد في فكها بعد نوبة ضحك صاخبة للغاية وبصوت مرتفع، إذ لم تتمكن من إغلاق فكها لبضعة دقائق، مما أسال لعابها ودفعها للصراخ طلباً للمساعدة.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد وقعت الحادثة مطلع سبتمبر الجاري بينما كانت المرأة تسافر على متن قطار سريع متجه إلى محطة غوانغتشو جنوبي الصين، فيما كان على متن القطار نفسه طبيب عام تدخل في محاولة لمساعدتها على إغلاق فمها من خلال إعادة فكها المخلوع إلى مكانه الطبيعي، إلا أنه فشل، ثم نجح بعد أن ربط أسفل فكها بأعلى رأسها بقطعة قماش.

وحول هذا الموضوع قال الطبيب إن المرأة "كانت متوترة للغاية، كما أن عضلات وجهها كانت مشدودة، لذلك فشلت في المحاولة الأولى لإعادة الفك إلى مكانه لكن نجحت أخيراً في ضبط فكها بعد أن صرفت المرأة انتباهها قليلاً مما خلصها من التشنج الذي كانت تعاني منه".

وفي نهاية الحادثة أعربت المرأة عن شكرها للطبيب، وأخبرت أنها تعرضت لخلع في الفك في مرة سابقة، وأن هذه المرة هي الثانية، التي يُخلع فيها فكها أثناء الضحك.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة