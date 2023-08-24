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شقيقة وكيل إمارة عسير السابق في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله، مساء أمس الجمعة، شقيقة وكيل إمارة منطقة عسير سابقًا "محمد بن علي الزيد"، وسوف يُصلّى عليها بإذن الله بعد صلاة الظهر، اليوم السبت، بجامع الراجحي بأبها.

وسيقام العزاء بمنزل محمد الزيد بحي البديع بأبها، ويبدأ العزاء من الساعة الثانية ظهرًا حتى صلاة العشاء.

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شقيقة وكيل إمارة عسير السابق في ذمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله، مساء أمس الجمعة، شقيقة وكيل إمارة منطقة عسير سابقًا "محمد بن علي الزيد"، وسوف يُصلّى عليها بإذن الله بعد صلاة الظهر، اليوم السبت، بجامع الراجحي بأبها.

وسيقام العزاء بمنزل محمد الزيد بحي البديع بأبها، ويبدأ العزاء من الساعة الثانية ظهرًا حتى صلاة العشاء.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
10:53 AM

شقيقة وكيل إمارة عسير السابق في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتقلت إلى رحمة الله، مساء أمس الجمعة، شقيقة وكيل إمارة منطقة عسير سابقًا "محمد بن علي الزيد"، وسوف يُصلّى عليها بإذن الله بعد صلاة الظهر، اليوم السبت، بجامع الراجحي بأبها.

وسيقام العزاء بمنزل محمد الزيد بحي البديع بأبها، ويبدأ العزاء من الساعة الثانية ظهرًا حتى صلاة العشاء.

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