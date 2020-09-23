مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة يعقد ندوة علمية تزامناً مع يوم الوطن

تناولت عناية المملكة بالقرآن وعلومه وترجمة معانيه بتوجيهات آل الشيخ

عقد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، يوم أمس ندوة علمية بعنوان "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف نموذج لعناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه وترجمة معانيه".

جاء ذلك برعاية وتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة الأمين العام للمجمع الشيح طلال بن رازن الرحيلي وبمشاركة عدد من المختصين في المجمع، ضمن أعمال وبرامج المجمع تزامناً مع اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة.

وتناولت الندوة خمسة محاور رئيسية هي: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز، ونماذج من إنجازاتهما المتميزة، وقيام حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء هذا المشروع العظيم خدمة للقرآن الكريم وعلومه، وطباعة المصحف الشريف والمراحل التي يمر بها إخراج المصحف، والجهود العلمية للمجمع وما تقدمه الوحدات العلمية فيه، والجانب التقني في خدمة القرآن الكريم وما حققه المجمع في ذلك.

واستهلت الندوة بكلمة للأمين العام للمجمع الشيخ طلال الرحيلي تحدث فيها عن تاريخ المجمع وأبرز ملامح العناية التي حظي بها في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والتي ساهمت في مضاعفة انتاجية المجمع بنسبة 100% عن الأعوام الماضية في جميع الاصدارات وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم وبجودة أعلى، إلى جانب تسخير التقنية الحديثة في خدمة القرآن الكريم وعلومه والعناية بالترجمة للغات العالمية خدمة للمسلمين بالعالم.

ونوه الشيخ طلال الرحيلي إلى أن هذه الندوة تتزامن مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة الــ90 والتي يستذكر الجميع فيها تاريخ المملكة العريق المتوج بالعطاءات لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفي مقدمته القرآن الكريم، مقدما شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المجمع على رعايته لهذه الندوة ودعمه المستمر لكافة أعمال وبرامج المجمع.

وشارك في الندوة كل من نائب الأمين العام للمجمع للشؤون العلمية الدكتور معيض بن مساعد العوفي والدكتور عوض بن أحمد الشهري مدير الدراسات القرآنية والأستاذ علي بن عبدالله برناوي مدير إدارة تقنية المعلومات، والذين تحدثوا عن محاور الندوة، مستعرضين خلالها الجهود العظيمة التي أولتها المملكة لخدمة القرآن الكريم وعلومه وترجمه معانيه عبر عقود من الزمان من خلال أكبر مطبعة عرفها التاريخ الإسلامي لهذه الدولة المباركة التي سخرت كل إمكانياتها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

ورفع المشاركون في أعمال الندوة التهنئة المقرونة بصادق الدعاء والثناء للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الــ 90 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس -رحمه الله- سائلين المولى القدير أن يديم على المملكة عزها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حققت نجاحات متواصلة خلال العامين الماضيين برفع إنتاجية المجمع من الإصدارات المتنوعة من تسعة ملايين نسخة إلى ثمانية عشر مليون نسخة من الإصدارات وبجودة أعلى وتكلفة مادية مقاربة للسنوات الماضية إلى جانب إطلاق مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية بنسختيه وإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لخدمة القرآن الكريم.