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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكباً في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان

في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موكباً في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكباً في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان
سبق

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موكباً في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
06:30 PM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكباً في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان

في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موكباً في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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