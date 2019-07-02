اتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، يوم أمس الاثنين، على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس 2020، مع تجاوز الأعضاء خلافاتهم؛ بهدف دعم سعر الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
أوبك تمدّد خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار
وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع إنتاج أمريكا
اتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، يوم أمس الاثنين، على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس 2020، مع تجاوز الأعضاء خلافاتهم؛ بهدف دعم سعر الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
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أوبك تمدّد خفض إنتاج النفط لدعم الأسعارصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-02
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
08:32 AM
أوبك تمدّد خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار
وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع إنتاج أمريكا
اتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، يوم أمس الاثنين، على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس 2020، مع تجاوز الأعضاء خلافاتهم؛ بهدف دعم سعر الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
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