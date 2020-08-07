فلسطين: 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينها 190 في مدينة القدس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.