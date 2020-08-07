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"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

فلسطين: 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينها 190 في مدينة القدس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعافٍ جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعافٍ جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:59 PM

فلسطين: 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينها 190 في مدينة القدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعافٍ جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

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